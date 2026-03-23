En detalle, Aguaytía Energy presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), con el objetivo de incorporar nuevos componentes dentro de un área que ya cuenta con certificación ambiental aprobada mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La propuesta contempla la instalación de una estación de fiscalización en la planta de fraccionamiento, incluyendo la implementación de un sistema de regulación, así como sistemas de filtración y medición fiscal, además de una tubería de interconexión destinada a conducir el gas entre estos componentes.

El proyecto de Aguaytía considera la implementación de sistemas de regulación, filtración y medición fiscal, además de una tubería de interconexión, con una inversión concentrada en la etapa constructiva por US$ 465,000 y ejecución prevista en seis meses. Foto: Andina.

¿Para qué se requiere dicha estación en el Lote 31-C de Ucayali?

Según el ITS de Aguaytía Energy, la implementación de una nueva estación en el Lote 31-C de Ucayali permitirá suministrar gas natural al concesionario que resulte adjudicatario de la distribución en la región Ucayali, en línea con los planes de masificación .

En cuanto a la inversión y los plazos para la implementación, el documento explicó que la fase de construcción tendrá una duración estimada de seis meses. En este periodo, se ejecutarán actividades como la movilización de personal, equipos e insumos, el acondicionamiento de las áreas a intervenir, la instalación del sistema de regulación, filtración y medición fiscal, así como la implementación y pruebas de la tubería de interconexión.

Tras esa fase, darían inicio a la etapa de operación y mantenimiento, que se extenderá hasta el 2034, en línea con la vigencia del contrato de licencia del Lote 31-C. Finalmente, darán pase a la fase de abandono, en la que se contempla la desmovilización de equipos y la restauración de las áreas intervenidas.

Respecto a la inversión en el proyecto, la mayor parte se concentra en la etapa constructiva, con un monto aproximado de US$ 465,000, incluyendo US$ 300,000 destinados a la instalación del sistema de regulación, filtración y medición fiscal, y US$ 100,000 para la instalación y pruebas de la tubería de interconexión.

A esas actividades se suman costos menores como la movilización (US$ 50,000) y el acondicionamiento del área (US$ 15,000). Adicionalmente, se consideran costos de operación y mantenimiento por US$ 2,000, así como US$ 15,000 para las actividades de abandono, que comprenden la desmovilización y la restauración del área.

La inversión total estimada asciende a US$ 482,000 .

El gas natural del Lote 31-C será distribuido por Cálidda como parte del proceso de masificación en Ucayali. (Foto: Cálidda).

Masificación de gas natural en Ucayali

Actualmente, el Lote 31-C aún no abastece de gas natural para uso doméstico ni vehicular en Ucayali , pese a que produce este recurso desde hace años para la generación eléctrica. Sin embargo, esta situación está en proceso de cambio: se viene diseñando un proyecto que permitirá destinar parte de su producción a la masificación del gas en la región.

En diciembre de 2025, se informó que la iniciativa contempla que las primeras conexiones domiciliarias en Pucallpa se concreten hacia mediados de 2026. El plan incluye la implementación de una planta satélite de regasificación en Pucallpa, que será abastecida con gas del Lote 31-C. Este esquema se activará una vez se concrete la firma de una adenda entre el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la empresa concesionaria Cálidda, encargada de la distribución de gas natural .

En una primera etapa, se prevé que más de 16,000 viviendas en Pucallpa accedan al servicio de gas natural. La puesta en marcha depende de la suscripción de dicha adenda, tras lo cual Cálidda avanzará con el despliegue de infraestructura.

Dichos trabajos incluyen la instalación de más de 2,500 kilómetros de redes de distribución, dos “city gates” y 10 plantas de regasificación, beneficiando no solo a hogares, sino también a sectores industriales, comerciales y de transporte en siete regiones: Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali.