Aguaytía Energy plantea instalar una estación de fiscalización en el Lote 31-C como parte de un proyecto que busca viabilizar el suministro de gas natural en Ucayali. Foto: Andina.
Aguaytía Energy plantea instalar una estación de fiscalización en el Lote 31-C como parte de un proyecto que busca viabilizar el suministro de gas natural en Ucayali. Foto: Andina.
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Karen Guardia Quispe
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El Lote 31-C (Ucayali) es un campo gasífero, operado por Aguaytía Energy del Perú, que explota y produce gas natural desde hace más de tres décadas. Es un yacimiento de gas natural con líquidos asociados, que cuenta con alrededor de nueve pozos perforados. La operación se rige bajo un contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos. En el marco de este contrato, el lote también cumple un rol en la masificación del gas en la región, con la obligación de suministrar al menos 1 millón de pies cúbicos diarios. Ahora, ¿qué planes tiene para 2026?

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