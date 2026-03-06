El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ángelo Alfaro, dio a conocer que en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se vienen evaluando medidas para paliar la crisis por la escasez de gas natural en el país.

“En la PCM se está analizando una serie de medidas para paliar los efectos de esta crisis, principalmente, en los más afectados. Se anunciará en su momento [las medidas]. No se ha descuidado [a los grupos afectados]”, indicó la tarde de este jueves 5 de marzo, ante el Pleno del Congreso de la República.

El anuncio se dio en respuesta al reclamo de los legisladores por la restricción del gas a los taxistas, en busca de priorizar el consumo residencial, para el transporte masivo y el sistema de salud.

“Es imposible [cubrir la demanda para todos]. Lamentablemente, no se puede atender a los taxis. Entendemos el problema que va a ser para ellos, un mayor costo en los combustibles será un mayor costo del servicio. Pero no podemos hacer nada más”, refirió.

En esta línea, indicó que el Perú no está en las posibilidades de importar gas para su procesamiento por la falta de infraestructura .

“Si mañana llega un barco con gas licuado a cualquier puerto del país, es imposible evacuar porque no se tiene una planta regasificadora en el Perú . Eso se intentó hacer hace 10 años en el Perú y no prosperó”, indicó.

Al respecto, señaló que, a causa de esta crisis, se añadirá entre las prioridades de su agenda ministerial el impulso de un proyecto de un planta regasificadora.

“Se buscará lograr las bases y, si es posible, licitar, tener en concreto la construcción de la planta regasificadorade gas. Es preferible tener una planta antes que otro tubo [sistema de transporte]. Puede haber otro incidente, pero [se soluciona] con un barco que nos descargue y empezamos a surtir al resto de Lima. Será una de mis obligaciones en estos meses”, anotó.

La deflagración ocurrida en el kilómetro 43 del ducto de TGP fue vista por poblaciones a 16 o 18 kilómetros de distancia, (Foto: Radio Uno)

El ministro Alfaro también recordó que el plan de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), a cargo del ducto donde hubo la deflagración, es que vuelva a operar en un lapso de 14 días, que se cumplen a mitad de este mes.

Agregó que, en la zona de la afectación, se tiene presencia de la Fiscalía Ambiental y el Ministerio Púbico para evaluar si hay delitos ambientales. También está el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para analizar si hubo infracciones al reglamento de seguridad.

“Está la OEFA para ver el cumplimientos de las medidas ambientales. Estamos a la espera del informe final del Osinergmin”, refirió.

En otro momento, Alfaro mencionó que un problema en el sector es la falta de exploraciones para operar, eventualmente, nuevos yacimientos de gas natural . El actual tiene reserva para 14 años, detalló, pero hace falta crear las condiciones e incentivos para otros. El freno está en las condiciones regulatorias, observó.

“Perú tiene varios puntos que tienen gas, pero falta explotar, aumentar las exploraciones. El problema es el sistema de regalías que es muy caro para los inversionistas y no vienen por eso, porque hay otros países que ofrecen mejores condiciones. Eso es un tema de reglamentación”, sostuvo.

Siguiendo esta línea, indicó que, junto a Perupetro, trabajarán para poner en operación los pozos petroleros que hay en el país y que están inactivos, incluso, hace siete años. “Son miles de millones de dólares perdidos por tenerlos paralizados”, indicó.