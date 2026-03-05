Gran número de vehículos en la tarde del martes en el grifo Petroperú en la intersección de las avenidas Prolongación Huaylas y Matellini en Chorrillos. Foto: Hugo Pérez.
Gran número de vehículos en la tarde del martes en el grifo Petroperú en la intersección de las avenidas Prolongación Huaylas y Matellini en Chorrillos. Foto: Hugo Pérez.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Elías García Olano
mailElías García Olano

A cinco días de iniciada una deflagración en un tramo del sistema de transporte del gas de Camisea ubicado en el distrito de Megantoni, Cusco -que ha llevado a una restricción sin precedentes en el suministro de gas natural en el país- hasta la fecha Transportadora de Gas del Perú (TGP) no ha podido reparar los ductos afectados.

TE PUEDE INTERESAR

Producción de petróleo cayó a su nivel más bajo y solo 12 lotes operan, ¿crisis se agudiza?
¿Alza del precio del petróleo podría poner “en jaque” al mundo? La advertencia de JP Morgan
Petróleo anota su mayor alza en cuatro años por escalada bélica en Medio Oriente

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.