Según información que proporcionó TGP a Gestión, hasta la tarde de este jueves aún había llamaradas -aunque débiles- en los dos ductos, tanto el que transporta gas natural, como el que lleva líquidos de gas natural (usado para la producción de GLP) que comprenden el referido sistema, a la altura del kilómetro 43 del mismo.

Para iniciar las labores de reparación en el sistema de transporte del gas -remarcó-, es indispensable, primero, extinguir las llamas. Actualmente, el fuego en el ducto de gas es muy débil y su proceso de extinción ya está encaminado, mencionó.

El fuego persiste en el sistema de transporte de gas natural a cargo de TGP, en la zona de Megantoni, Cusco

El riesgo persiste en la zona

En el ducto de líquidos, la llama persiste, y para extinguirla se realizarán cortes y bloqueos simultáneos, purgando el hidrocarburo remanente en contenedores especiales, detalló TGP.

Mencionó que el último miércoles las condiciones meteorológicas adversas en la zona no permitieron el traslado de maquinaria y equipos, lo que se pudo concretar este jueves, pero que, ante el riesgo de condiciones climáticas aún más adversas, siguen buscando otras soluciones orientadas a acelerar los tiempos de reparación del ducto y recuperar el servicio.

Especialistas reconocidos a nivel mundial, contactados a través de las empresas de la cadena de gas natural, coincidieron en que el curso de acción definido por los especialistas de TGP es la alternativa más segura, refirió.

Explicó que las tuberías de reemplazo del ducto de gas natural, con un peso superior a las 10 toneladas, ya pasaron las pruebas de presión y quedaron listas para iniciar el proceso de transporte aéreo a la locación.

Aún se realizan labores preliminares, previas a la reparación del tramo afectado del gasoducto de Camisea

Sigue incertidumbre sobre conclusión de obras

Si bien el Gobierno de Perú ha declarado el transporte de gas natural en emergencia por 14 días, que concluyen el próximo sábado 14 de este mes, a juzgar por declaraciones que dio hoy la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, hasta ahora no hay certeza de cuánto tardará la reparación del gasoducto.

Consultado sobre el tema, el presidente encargado de Osinergmin, Aurelio Ochoa, confirmó a Gestión que el incidente se originó en el ducto que transporta líquidos de gas natural y que el fuego persiste, aunque en menor medida que días atrás.

Ello ocurre, explicó, porque aún se mantienen líquidos que se están quemando en el tramo afectado de la tubería, si bien ya se había cerrado el suministro de esos combustibles desde el yacimiento de Camisea.

¿Hubo atentado contra el gasoducto?

Sobre cómo se produjo este incidente, todavía nada está claro, aunque Ochoa, en forma preliminar, descartó que la deflagración se haya iniciado producto de algún atentado contra el gasoducto.

Vale indicar que el gerente senior de Nuevos Negocios y Relaciones Institucionales de TGP, Enrique Martínez, en declaraciones a RPP, no descartó que la explosión registrada el último domingo 1 de marzo en uno de los ductos del sistema Camisea, haya sido producto de un atentado.

Martínez comentó a ese medio que, hasta donde habían podido verificar, el 1 de marzo habían detectado en sus monitoreos una mezcla explosiva, lo que podría indicar alguna fuga de hidrocarburo o combustible, y que luego de 30 minutos esa mezcla tuvo contacto con una fuente de calor que causó la deflagración.

Lo que dice Osinergmin

Consultado sobre esa hipótesis, el presidente encargado de Osinergmin indicó a Gestión que la referencia a alguna mezcla explosiva correspondería posiblemente a que los diversos tipos de combustibles que transporta el sistema de ductos que opera la empresa, que son propano, butano (componentes del GLP), gasolinas naturales, diésel, entre otros, son inflamables.

Sin embargo, Ochoa remarcó que, de lo que se ha observado por parte de personal de Osinergmin, no hay indicios de que la deflagración haya sido consecuencia de algún atentado, sino que, posiblemente, ha sido “una cuestión de manipulación en una etapa de mantenimiento [de las instalaciones]”.

No obstante, como no hay un conocimiento exacto de qué produjo este incidente, indicó que el caso es aún motivo de investigación, recordando que la normativa vigente establece responsabilidades para la empresa en caso haya habido algún mal mantenimiento.

Servicio se podría complicar aún más

Ochoa refirió que, si se extiende o no el plazo dado de 14 días para mantener el racionamiento en la entrega de gas natural, eso dependerá también de factores climatológicos, y que, si se intensifican las lluvias, eso podría complicar los trabajos pendientes por realizar.

En esa línea, reconoció que, si el plazo se extiende más allá de los 14 días, el abastecimiento de ese combustible se podría complicar aún más, aunque la prioridad se mantendría siempre sobre el consumo domiciliario y atención de servicios básicos como el de la salud y transporte público.

Persiste la incertidumbre sobre cuándo se restablecerá el suministro de GNV. Foto: Joel Alonzo.

El problema, señaló, es que la falta de gas natural para Lima y Callao no se podría resolver con importaciones de ese combustible, porque el mismo solo accede a la capital a través de ductos, pues no existe en la ciudad una planta regasificadora de la magnitud que se requiere para convertir el gas licuado (en que se transporta en buques tanqueros) en gas.

Vale recordar que el actual Gobierno ha ofrecido dejar avanzado un proyecto de construcción de una planta de regasificación, pero que aún tendría que licitar el próximo gobierno.

Abastecimiento de GLP

En un reciente comunicado, Osinergmin informó que, a la fecha, la planta de Pluspetrol en Pisco cuenta con inventarios de GLP suficientes para atender su demanda habitual del mercado interno por aproximadamente 12 días. Asimismo, en los puertos del Callao se dispone de inventarios adicionales que permitirían cubrir cerca de 6 días de consumo.

El regulador recalcó que las plantas de abastecimiento vienen gestionando la importación de mayores volúmenes de combustible, con el fin de asegurar la continuidad del suministro y atender la demanda del mercado.

De acuerdo con información proporcionada por Pluspetrol, si bien se ha incrementado el despacho de GLP a cisternas, las existencias actuales serían suficientes para atender la demanda mientras se mantenga el racionamiento de gas natural.

De acuerdo a la revisión del inventario de las plantas de abastecimiento Valero, Pampilla, Callao y Conchán, no hay desabastecimiento de gasoholes (premium y regular) ni de diésel, remarcó Osinergmin.

Tal como informó Gestión, en relación con los precios de los gasoholes (premium y regular) y del GLP vehicular, las variaciones observadas responden principalmente a factores del mercado internacional, asociados al contexto geopolítico en Medio Oriente, y no al racionamiento de gas natural. No obstante, también se advierte la presencia de posibles comportamientos especulativos en algunos casos.

Finalmente, reiteró que la generación eléctrica se encuentra garantizada y que esta situación de emergencia no generará impactos en las tarifas eléctricas de los usuarios regulados.