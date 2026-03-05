En febrero último, según data de Perupetro al 24 de ese mes, la producción petrolera nacional alcanzó a apenas los 34,642 barriles en promedio diario (bpd), una merma del 23.15% en comparación con los 45,081 bpd extraídos en el mismo mes del 2025.

Esta es la cuarta caída consecutiva en la explotación del denominado “oro negro” en el país, tras el último incremento reportado en octubre pasado.

Asimismo, el volumen de crudo extraído en febrero resulta el más bajo reportado en los últimos cinco años, luego que, debido a la pandemia, se cerrara la actividad en diversos yacimientos de hidrocarburos a mediados del año 2020.

Un lote más dejó de operar

En febrero último no se reportó producción fiscalizada en el lote offshore Z-1, ubicado en altamar frente a las costas de Tumbes, a cargo de la empresa Vigo Energy, el cual en enero había producido cerca de 2,000 barriles en promedio diario.

De esta forma, se reducen a 12 los lotes petroleros que se encontraban registrando actividad productiva en el Perú, cuando hace un año atrás, eran 18 los yacimientos operativos. Igualmente, de los 12 yacimientos que reportan producción, la extracción petrolífera se redujo en nueve de ellos.

Vale recordar que en los últimos meses han dejado de operar los lotes II, XX, VI, ubicados en la zona noroeste del país, que en conjunto producían más de 1,600 barriles en promedio diario, tras la conclusión en sus contratos de licencia.

Esta tendencia declinante por cuatro meses consecutivos en la producción petrolera nacional ocurre en momentos en que el precio del petróleo está en un repunte constante a raíz de la escalada en el conflicto bélico en Medio Oriente, y donde JP Morgan ha proyectado que podría alcanzar, si no hay un freno al conflicto y se detiene la producción mundial, hasta los US$ 120 por barril.

Insumo para producir GLP sigue en caída

A su vez, según data de Perupetro, la producción nacional de líquidos de gas natural -que es usado como insumo para la producción de gas licuado de petróleo (GLP)-, alcanzó en el segundo mes los 73,455 barriles en promedio diario, una caída del 6.18% comparado con febrero del 2025.

Actualmente, la producción de GLP que realiza Pluspetrol se ha visto afectada, porque no solo el gasoducto de TGP que traslada gas natural del Cusco a la costa se ha afectado, sino también el ducto paralelo que transporta líquidos de gas natural.

Al respecto, Pluspetrol -operador del Consorcio Camisea- emitió este miércoles un comunicado en el cual refiere que, ante el evento ocurrido en el gasoducto, esa empresa procedió a parar su producción de GLP, pero están ejecutando acciones de contingencia para dar sostenibilidad justamente a los despachos.

Vale recordar que la producción de GLP por parte de Pluspetrol representa aproximadamente el 80% de la producción nacional total.

Pluspetrol informó que tuvo que suspender su producción de GLP en su planta en Pisco (Foto: USI)

En su comunicado, dicha empresa explicó que, además de la suspensión del suministro de gas natural, esta situación ha generado la interrupción de la llegada a su Planta de Fraccionamiento en Pisco de los líquidos del gas natural, quedando así interrumpida en dichas instalaciones la producción de GLP (gas propano), entre otros productos.

Además, tras la restricción en el suministro de gas natural vehicular (GNV) para uso particular, como taxis, camiones, entre otros, medios locales reportan que en algunos grifos se registran incrementos en los precios del GLP de uso vehicular, desde los S/ 5.59 por galón en que se encontraba días atrás, hasta S/9.00 por galón, sobre todo en el norte del país.

Vale recordar que, en la víspera, Petroperú aplicó un incremento en los precios mayoristas de diversos combustibles, entre ellos el GLP, que en el caso de la zona de Talara (de donde se distribuye a diversas regiones del norte), tuvo un alza de más del 11%.

Deflagración en ducto continúa

Mientras tanto, TGP informó a Gestión que -hasta este miércoles por la tarde- aún se registran llamaradas en el kilómetro 43 del gasoducto donde se produjo fuga de gas, en el distrito de Megantoni, en la región Cusco, aunque refirió que han sido controladas por personal de la empresa que fue transportado a la zona.

Refirió que ya han transportado vía helicópteros a ese lugar, las maquinarias y equipos necesarios para emprender los trabajos de reparación de la tubería, con apoyo de otras empresas de la cadena de gas natural, el Ejército y la Fuerza Aérea, a fin de optimizar los tiempos de recuperación del sistema.

Esta es la zona donde se ubica el gasoducto de TGP, y en donde, en la parte del fondo, se aprecia aún la deflagración que, según la empresa, ya se ha controlado. Foto: TGP

No obstante, respecto a cuándo se podría apagar totalmente la deflagración y empezar la reparación efectiva del tramo dañado del gasoducto, la empresa refirió que eso no se sabe con exactitud, y que se mantiene el plazo estimado (para restituir el servicio) de 14 días.

El plazo en mención fue determinado por la resolución viceministerial 004-2026 por la cual resuelve declarar en emergencia el suministro de gas natural, por el periodo antes citado, hasta este 14 de marzo, es decir que restarían 10 días para restablecer el servicio.

En tanto, a raíz en la restricción en el suministro de gas natural, el gerente general de Cálidda, Martín Mejía, refirió que actualmente (en Lima y Callao) se cuenta solo con el 8% de ese combustible, respecto del volumen que usualmente se necesita para abastecer a la capital, por lo que se ha priorizado su distribución a los 2.1 millones de usuarios del segmento residencial.

Evalúan proyecto de planta regasificadora

Al respecto, en conferencia de prensa del gabinete ministerial, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que garantizan el abastecimiento para hogares y para preservar las actividades económicas, y que la prioridad es el restablecimiento del servicio en menos del plazo de 14 días antes señalado.

En la conferencia, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, refirió que, como alternativa para evitar a futuro nuevos colapsos del sistema de transporte de gas por ductos, van a retomar un proyecto que ya había sido planteado anteriormente, para la construcción de una planta regasificadora de gas natural (en la costa).

Dio a entender que el contar con dicha planta, permitiría abastecer (a Lima y Callao) de dicho combustible a través de su transporte marítimo en buques metaneros, y tener reservas propias, y que están analizando esa iniciativa, de forma que, en lo que queda de este Gobierno, se puedan dejar las bases de un concurso (para su adjudicación).

Al respecto, la ministra Miralles indicó que la planta regasificadora de gas será una alternativa de solución como medida de contingencia ante desastres o sismos (que puedan volver a afectar el suministro por ductos), y que esperan tener el proyecto avanzado para que lo pueda adjudicar el siguiente gobierno.