Producción de petróleo en caída. Fotocomposición: Perplexity, diario Gestión.
Elías García Olano
Elías García Olano

A pesar de que la demanda de combustibles derivados del petróleo en el Perú mantiene un crecimiento récord, superando los 300,000 barriles diarios (bpd) a noviembre del año pasado, la producción nacional de crudo siguió en picada.

