Según cifras oficiales de Perupetro, en enero de este año, la extracción de petróleo a nivel nacional alcanzó los 38,138 barriles en promedio diario (bpd), 18.51% menos que lo registrado en similar mes del 2025 (46,804 bpd).

De esa forma, la producción local del denominado “oro negro” registra tres meses de caída consecutiva. Después de crecer en octubre del año pasado (14.04%), se contrajo en noviembre (-19.03%) y diciembre (-16%).

Producción petrolera en Perú mantiene tendencia declinante. Fuente: SNMPE

Vale recordar que, si bien en su Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había previsto un crecimiento de 0% para la actividad de hidrocarburos en el 2025, según las cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), esa industria más bien tuvo una contracción del 1.62% en comparación con el 2024.

¿Por qué cayó la producción en enero?

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que en enero la producción total alcanzada (38,138 bpd) correspondió principalmente a crudo proveniente del Lote 95, operado por Petrotal, y del Lote X, a cargo de la compañía OIG, que en conjunto representan el 59.4% de la producción nacional.

principales productoras locales de petróleo. Fuente: SNMPE

Sin embargo, al analizar a detalle los reportes de producción fiscalizada de Perupetro, Gestión pudo advertir que, de un total de 17 lotes que estaban en operación en el último trimestre del 2025, tres de ellos ya no reportaron actividad en enero último.

Uno de estos últimos es el Lote II, situado en la provincia de Talara (Piura), operado por Petrolera Monterrico (Petromont) empresa que hasta diciembre había reportado una producción de 250 barriles en promedio diario (bpd).

Hay que recordar que el contrato con Petromont por el Lote II (área que ahora forma parte del Lote 206) venció este 4 de enero. Sin embargo, antes de concluir ese plazo, el 5 de diciembre, en entrevista a Gestión, el entonces presidente de Perupetro, Carlos Bianchi, había señalado que “se había caído” ese proceso y que esperaban iniciar negociaciones para un contrato por dicho lote -aunque había evitado detallar con quién negociarían.

En este contexto, ya Gestión había adelantado, por fuentes del sector hidrocarburos, que el 24 de diciembre último, Perupetro remitió el expediente de decreto supremo para la aprobación de la firma del contrato al Ministerio de Energía y Minas (Minem). Sin embargo, el 19 de enero de este año habría sido devuelto “sin precisar motivo de la decisión a la agencia”, citan las voces consultadas.

Ante la parálisis del Lote II, tras el fallido proceso de subasta del Lote 206 (en que se fusionaron los lotes II y XV), el grupo parlamentario Bloque Democrático presentó un proyecto de ley para promover la adjudicación directa de dicha área (Lote II) a Petroperú.

También se detuvo el Lote XX

El segundo que dejó de operar es el Lote XX, ubicado en esa misma cuenca petrolera del noroeste, y también a cargo de la misma compañía privada, que hasta diciembre había registrado una extracción de 9 barriles en promedio por día.

Al respecto, el experto en hidrocarburos, Carlos González, refirió a Gestión que la paralización del Lote II -que se produce tras haber concluido su contrato el 4 de enero y no haberse logrado adjudicar a ningún nuevo operador por parte de Perupetro-, afectó a su vez la operación del Lote XX.

Ello sucede, explicó, debido a que ambos yacimientos, al estar bajo un mismo operador (Petromont), compartían el mismo personal operativo y administrativo, de forma que contar ahora solo con la producción del Lote XX -que era mucho menor que la del Lote II- no le permitiría a la empresa sostener sus operaciones en el área.

Lote II no reportó producción en enero del 2026, según portal web de Perupetro

Lote VI sigue detenido

La Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Talara (CCITT) advirtió que el Lote VI, situado igualmente en Talara, cumplió al 2 de febrero 102 días paralizado, luego que concluyera su contrato temporal con Petroperú el 23 de octubre último.

Ese yacimiento reportaba una producción diaria promedio de 1,358 bpd en el 2025, y desde que dejó de operar hasta ahora, según ese gremio empresarial, se han dejado de extraer un total de 142,800 barriles de crudo y 320 millones de pies cúbicos de gas natural.

La CCITT refiere que, hasta ahora, el Minem no suscribe el proyecto de decreto supremo que autoriza a Perupetro a suscribir contrato por el Lote VI con la empresa SPT Energy Group.

Como se recuerda, esa empresa es el postor que ocupó el tercer lugar en el proceso de licitación para asumir el área, luego que Perupetro descalificara a los dos primeros postores participantes en el concurso.

¿Proyección del MEF se podrá cumplir?

A este paso, ¿será posible que la producción petrolera se recupere este año? En su MMM 2026-2029, el MEF prevé que el sector hidrocarburos crecería 3.0% en el 2026.

Ello se sustenta en que el Lote 192 recupere su dinamismo en este año, así como que se den facilidades para la producción del Lote 64 (ambos a cargo de Petroperú), además de la inversión de Petrotal en el Lote 95 para la perforación de un pozo de desarrollo.

Sin embargo, ni el Lote 192 ni el 64 registran ninguna actividad a enero último, en tanto que el Lote 95, con 14,832 barriles en promedio diario (bpd), está 33.66% por debajo de los 22,358 bpd que producía en enero del 2025.

Proyeccion de inversiones en el sector hidrocarburos en Perú. Fuente: MMM 2026-2029 del MEF

Las cifras podrían empeorar

Las cifras podrían seguir decayendo, pues en mayo próximo concluye el contrato temporal de dos años suscrito con Petroperú para la operación del Lote Z-69, en el mar frente a Piura, recuerda el experto Carlos González.

El especialista, gerente general de Enerconsult, observó que el plazo ya es bastante corto para que Perupetro convoque a una licitación para ese yacimiento offshore.

Además, advirtió que hay un elemento adicional que juega en contra de atraer inversiones en el sector petrolero local, como es la actual coyuntura de sobreproducción mundial de crudo y el bajo precio que mantiene, en poco más de US$ 61 el barril.