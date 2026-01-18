Proinversión habla sobre los precios de los combustibles en medio de los ajustes en Petroperú. (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

El proceso de que busca el ingreso de inversionistas a la petrolera no terminaría afectando el precio de los combustibles, afirmó .

Luis Del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, precisó que, pese a lo que se cree, la petrolera estatal no es la que define los precios en el mercado peruano.

Existe la creencia en el país de que Petroperú influye en los precios. Es un tema que nos han hecho creer, pero no es así. El 80% de todo no lo hace Petroperú, sino que está a cargo del sector privado”, comentó a la prensa.

Eso implica que, aunque Petroperú cambie su forma de operar, no tiene la capacidad de mover por sí sola los precios que pagan los consumidores.

Por ejemplo, indicó, en Loreto hay más de 100 estaciones de servicio, pero solo unas 10 pertenecen a y las demás son privadas.

Asimismo, cuestionó la idea de que Petroperú sirva para mantener los precios bajos pues cuando la empresa estatal opera con ineficiencias y vende más barato, esa diferencia no desaparece pues “la asumimos todos”.

El otro 80% (de operadores privados) lo único que tienen que hacer es igualar o superar apenas el precio de Petroperú. Si es que Petroperú estaba cobrando una tarifa baja, le estamos pagando todos nosotros a través de estas ineficiencias operativas”, añadió.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

