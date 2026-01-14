La publicación del DU ha traído reconocimiento, así como duras críticas. Esto último, por ejemplo, ha hecho que haya al menos 10 proyectos de ley en el Congreso de la República para derogar este mecanismo. Parte de la disconformidad es la posible desvinculación del personal, pues, en distintos espacios ya se hablaba de la salida de hasta 1,800 trabajadores.

En este contexto, en conversación con Gestión, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, dio detalles.

Ministra de Economía, Denisse Miralles. (Foto: Antonio Melgarejo).

“ La petrolera está sobreendeudada y hay tantos acreedores que en cualquier momento alguno podría haber iniciado un proceso concursal . Ya nos hemos sentado con ellos, les hemos mostrado que este DU es una señal de que para nosotros la empresa es muy importante, tal es así, que estamos tomando acción en resolver sus problemas”, comentó Miralles.

Agregó: “A mí me preocupa mucho que la información que se mueve en algunos medios de comunicación sobre que la empresa ‘ya estaba en recuperación’. De ninguna manera [era así]. Claro, estabas supuestamente recuperándote, pero esto porque dejaste de pagar todas las obligaciones desde septiembre . Es más, a algunos proveedores ya se les debía desde 7 o 9 meses antes”.

Con el Decreto de Urgencia para reestructurar Petroperú, ¿cuántos privados han mostrado interés?

ProInversión presentará a fin de mes el plan de promoción de los activos de Petroperú. Si bien ahí vamos a saber la conformación de los bloques patrimoniales, por naturaleza, ya conocemos a algunos: la refinería de Talara, el oleoducto norperuano, inmuebles, entre otros, y algunas otras líneas de negocio en el mismo Talara y en Iquitos. Dicho esto, sí hemos tenido algunos interesados. Ya se están reuniendo.

Además de las reuniones, en general, hay bastantes inversionistas de petróleo en la región convocados por lo que pasó en Venezuela. El mismo ProInversión, [el 12 de enero] ha entrado en contacto con algunos y en estos días está generando reuniones. Incluso se viajará a Nueva York, espero, la otra semana, para tener encuentros adicionales.

Hemos tenido también el gabinete binacional [con Ecuador]. Hay alianzas que no se han estado explorando.

En algunos espacios se comenta que se desvincularían hasta 1,800 trabajadores como parte del DU. ¿Es así?

No sé de dónde ha salido lo de los 1,800 trabajadores. Incluso he leído que aseguran que ya hay cartas redactadas de despido. Nada más alejado de la verdad. […]

Ahora estamos haciendo una evaluación con el equipo interno de Petroperú, de Energía y Minas... esta semana nos van a presentar una primera evaluación. Lo que queremos “atacar” es al número de gerencias. No es posible que una empresa de este tipo tenga 36.

Cuando se tenga el tamaño ideal de cómo va a funcionar [Petroperú], alineado a las soluciones que se les darán a las líneas de negocio, a estos bloques patrimoniales, se va a ver cuál es la dimensión real de lo que requerimos de personal [en general]. Pero cualquier decisión que se tome, se informará adecuadamente y en el cumplimiento irrestricto de la normativa laboral.

La ministra reconoció que uno de los bloques patrimoniales naturales es el que contendrá a la refinería de Talara. (Fuente: Andina)

Durante el directorio de Oliver Stark se intentó impulsar la salida de trabajadores con incentivos. ¿También pensarían en ello?

Sí puede haber planes de incentivos [para salidas], es una de las medidas que se van a tomar primero. Lo que se busca es el acuerdo entre las partes. Pero, lo que también es verdad, es que esto es una empresa. Será estatal, pero para que sobreviva, hay que tomar decisiones empresariales técnicas. No puedes ser ni políticas ni dogmáticas.

Recortar o fusionar gerencias implicaría un recorte de personal, sería lo lógico…

La idea es definir el tamaño ideal de la empresa. Cuando sepamos esto conoceremos áreas, puestos, o la cantidad [de gerencias] que realmente necesitamos para que funcione. Al resto, la primera medida será [salida] voluntaria con incentivos. Los que no [se acojan], se iniciará el proceso de desvinculación en el marco de la norma.

Al juntar gerencias, serían menos gerentes, pero también puestos administrativos, de gestión. Sobre la masa de trabajadores, así venga capital privado, inversionistas y propongan, [la empresa] va a tener que seguir funcionando, entonces no habrá mayores ajustes en el corto plazo.

Como decía, en el corto plazo las medidas son más dirigidas al personal de gestión, administrativos . Se pueden hacer muchas economías de escala juntando gerencias que, por lo que vemos en el manual de organización y funciones, prácticamente hacen los mismo. Aquí se va a aplicar lo que decía, la invitación con incentivos, o sino, el proceso en el marco de la norma para desvincularlo.

¿Cuándo se define el tamaño de la empresa y, con ello, algún plan de desvinculación?

Sobre los temas administrativos, de gerencia, hacia finales de este mes vamos a tener una primera recomendación de nuestro equipo consultor para poder tomar una medida.

Petroperú. Foto composición Chatgpt - Diario Gestión

Para las gerencias que sí quedarán, ¿qué ajustes se hará con las cabezas?

El primer día que nosotros ingresamos se ajustó el directorio, pero los gerentes no se podían cambiar. La normativa prácticamente impulsaba que sean solo gerentes funcionarios de la empresa.

Hicimos las gestiones ante el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) para que actualizara esa directiva y ahora sí ya podemos tener gerentes contratados que no sean necesariamente de la empresa. Ese ha sido un gran cambio, porque ahorita estamos recién activando la contratación de personal que no tenga un interés comprometido en darnos información real.

¿Cuándo salen los concursos?

Para contratar a un gerente en Petroperú tenías que hacer un proceso de selección largo. Tenías que contratar un head hunter, que eso te demoraba un mes y medio, mínimo. Luego tenías que hacer un proceso de selección de dos meses para contratar.

Era tan difícil para justamente caer en que siempre sean gerentes de la empresa. Eso lo hemos quitado para los cargos más altos. Entonces, ahora, con un procedimiento simple se va a poder contratar a personas que tengan solvencia y que podamos confiar en ellas para que nos brinden información.

¿Qué dicen ahora los bancos de inversión después de la publicación del DU?

Tenemos, a raíz de este decreto de urgencia, conversaciones con algunos bancos de inversión que están dispuestos, ahora sí, a prestarle a Petroperú.

La empresa había dejado de ser sujeto de crédito por todas estas circunstancias que estaba atravesando, pero dado el DU, ha sido una señal muy clara para esos inversionistas porque ahora dicen: “Perfecto, así sí te presto, sin aval del Estado, a Petroperú”.

Pese a que las pérdidas de Petroperú ya superaron el 50% de su capital social, la empresa dijo que gatillaron lo que indica la Ley General de Sociedades: se reunieron con la Junta General de Accionistas, pero que no se había tocado el tema. ¿Qué puede decir sobre ello?

Hemos tenido una empresa que negaba esta situación. Cuando se les pedía información [a los directivos de la gestión anterior], nos hicieron una presentación muy general y “todo estaba bien”. En la obligación mencionada [Ley de Sociedades], la gerencia general tiene que pedirle al directorio que informe a la Junta General de Accionistas que esta situación pasaba. Eso nunca pasó. Nunca nos han convocado y nos han puesto en la agenda el tema.

[El lunes] tuvimos una reunión con el nuevo directorio donde hemos conversado con todo esto, y [ayer] convocaron a la Junta General de Accionistas para informar “formalmente” el tema.