Plan para promocionar activos de petrolera estaría en 30 días. (Fuente: Andina)
La reestructuración de Petroperú inició con el Decreto de Urgencia (DU) 010-2025, aunque aún queda un tramo por recorrer. "El DU, que se emitió el 31 de diciembre del 2025, lo que busca es reestructurar patrimonialmente a la empresa, dado que, a la fecha, “, mencionó Ángel Delgado Flores, director del proyecto de reestructuración de la petrolera, encargado a ProInversión.

Delgado puso foco en el riesgo que enfrentaba la empresa del Estado: Se podría decir que Petroperú, en diciembre, técnicamente que ya no era de los peruanos sino de los acreedores. Si no salía ese DU, Petroperú estaría ya en un proceso concursal", refirió en Canal N.

Si bien descartó que el DU busca, como se le ha llamado, una “privatización encubierta”, insistió que entrará el privado para que invierta y se compartan los riesgos entre el Estado y las empresas.

Petroperú. Foto composición Chatgpt - Diario Gestión

Si bien el plan de promoción de los activos debe ser entregado por ProInversión en hasta 60 días, dada la premura de sacar a la petrolera a flote, Delgado mencionó que se estima que este plan estará en 30 días, es decir, a fin de este mes.

“Este plan significa que ProInversión, luego de hacer un diagnóstico de la empresa, ”, precisó.

Esto, además, permitirá que se cumpla lo que ya se ha insistido desde antes: a Petroperú no se le dará ni una sola inyección de dinero adicional.

“[...] Dada la situación de la empresa no es tan atractiva para algún potencial inversionista. Por eso la primera tarea es ordenar la casa, determinar los bloques patrimoniales y generar valor en estos. Ahí recién vamos a poder atraer al privado”, indicó.

