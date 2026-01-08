La crisis financiera de Petroperú viene afectando directamente a seis operadores privados de lotes petroleros en Talara, quienes advierten la ruptura de la cadena de pagos.

El CEO de la petrolera OIG, Guillermo Ferreyros, explicó que la Refinería de Talara es el único comprador de su producción y lleva varios meses sin concretar los pagos por el crudo que proveen los operadores.

“ Todos estamos interconectados vía ductos hasta la refinería de Talara. No es que exista un centro de almacenamiento de crudo donde podamos derivar a otro posible comprador. Petroperú no nos paga hace meses con el argumento de que no tiene plata ”, comentó a RPP.

Esta situación se agrava porque, mientras la empresa estatal no cumple con sus pagos, Perupetro exige el pago inmediato de regalías.

“Cómo es que una empresa del Estado me exige pagarle regalías y la otra empresa del Estado no me paga”, cuestionó.

De acuerdo con Ferreyros, el impacto de esta situación no se limita a los operadores petroleros, sino que alcanza a toda la economía local. El operador estimó que alrededor de 300 a 400 pequeñas y medianas empresas de la zona de Talara se ven afectadas, comprometiendo cerca de 15,000 puestos de trabajo .

Ante esta situación, consideró que Petroperú debería establecer un cronograma claro para amortizar sus deudas. Asimismo, indicó que la solución pasa por revisar cada unidad de negocio de la empresa estatal y hacerlas eficientes para que operen con resultados positivos.

Entre las medidas planteadas al Gobierno, el CEO de OIG señaló que los operadores han solicitado que, mientras Petroperú no cumpla con los pagos, no se les exija el pago de regalías.

Además, indicó que se viene evaluando con la Refinería de Talara la posibilidad de usar sus instalaciones como almacenamiento temporal, con el fin de retirar posteriormente el crudo y venderlo o exportarlo, mientras se resuelve la situación financiera de la petrolera estatal.

“La refinería tendrá que ver cómo reestructurar la deuda porque tiene una carga muy alta, eso ahí se tiene que refinanciar y hacerla eficiente. Pueden brindar servicios, pueden cargar más crudo de Ecuador para hacer maquila”, indicó.

Ferreyros añadió que antes del impacto de la Refinería de Talara en su flujo de caja, Petroperú no enfrentaba problemas de pago e incluso era considerado un buen pagador.