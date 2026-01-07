Ángel Delgado Flores, director del proyecto reestructuración Petroperú, el cual fue encargado a la agencia ProInversión, brindó sus primeras declaraciones sobre el proceso de reestructuración de la petrolera estatal que dispuso hace poco el Gobierno mediante decreto de urgencia.

En entrevista en el programa La Rotativa del Aire, Delgado Flores refirió que, desde ProInversión, se reitera que ese proceso no contempla una privatización de Petroperú, sino la puesta en valor de sus activos mediante una reorganización patrimonial y una gestión más eficiente.

Subrayó que, la idea del decreto de urgencia es restablecer el valor de Petroperú, de tal manera que -indicó- “esta empresa puede efectivamente ser de todos los peruanos, como siempre ha sido”.

“Descartamos completamente la privatización de Petroperú. El objetivo es poner en valor los activos de la empresa y realizar un diagnóstico de cada unidad de negocio para restablecer su valor mediante una reestructuración patrimonial”, insistió.

Buscan que riesgo lo asuma sector privado

Asimismo, explicó que este enfoque busca que el riesgo de la operación sea asumido por el sector privado, sin comprometer recursos públicos, manteniendo al Estado como titular de la empresa.

“La idea es que el privado asuma los riesgos del manejo y no que estos recaigan sobre los recursos de los ciudadanos”, puntualizó.

Además, indicó que una gestión efectiva de los activos es clave para recuperar el valor de Petroperú, recordando que ProInversión cuenta con un plazo máximo de 60 días para presentar el plan de promoción.

En ese plan, se definirán los bloques patrimoniales y las modalidades de promoción para cada uno de ellos, explicó.

Refinería Talara tendrá tratamiento especial

Añadió que la Refinería de Talara es el activo más importante de Petroperú, por lo que su evaluación tendrá un tratamiento especial.

“Se tendrá un cuidado particular para definir la modalidad de promoción de la refinería de Talara. Para ello se contará con especialistas nacionales e internacionales que ayuden a construir una solución integral para la empresa y sus activos”, afirmó.

Finalmente, precisó que ProInversión no tiene competencia sobre las decisiones vinculadas al personal de Petroperú, conforme a lo establecido en el decreto de urgencia vigente, siendo esta una responsabilidad exclusiva de esa empresa.

“El tema de personal, como se ve en el decreto de urgencia, va a ser de competencia de la misma empresa estatal. Ellos van a tener que hacer una evaluación respecto al dimensionamiento de la empresa y en función de eso, evaluar todo lo relacionado al tema de personal”, acotó el funcionario.