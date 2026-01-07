Si bien ya está vigente el decreto de urgencia (DU) que reestructurará Petroperú y “dividirá” a la empresa en bloques patrimoniales, la tarea parece cada vez más compleja.

El último 6 de enero, Gestión informó que seis operadores petroleros -otra vez- enviaron una carta al presidente de la República, José Jerí, para exigir una solución por los más de US$ 120 millones que Petroperú les debe. A esto se suma que el año pasado, la petrolera estatal registró resultados acumulados negativos que representaban más de la mitad de su capital social. Sobre este último punto, Petroperú respondió ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

A finales del año pasado, Alix Godos, intendente general de Supervisión de Conductas de la SMV envió un oficio al gerente general de Petroperú, Gustavo Villa, recordando la situación de la petrolera y consultando si la situación había gatillado lo que señala la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.

Resultados acumulados sobre el capital social de Petroperú. Fuente: SMV

En concreto, el artículo 176 de la Ley General de Sociedades establece las obligaciones por pérdidas y lo que dice es: “Si al formular los estados financieros correspondientes al ejercicio o a un periodo menor se aprecia la pérdida de la mitad o más del capital, o si debiera presumirse la pérdida, el directorio debe de convocar de inmediato a la junta general para informarla de la situación ”.

Entonces, la SMV le pidió a Petroperú indicar si se convocó a la Junta General de Accionistas (JGA), y si así lo hizo, por qué no lo comunicó a la superintendencia como hecho de importancia. También le consultó sobre las acciones frente a esta situación y cualquier otra información necesaria que valga la pena comentarse.

En su respuesta, Petroperú intentó explicar que en realidad los resultados negativos que superan el 50% del capital social recién se vieron desde el tercer trimestre del año pasado y no desde inicios del 2025.

Esto porque a finales del 2024 se aprobó un aumento de capital social por capitalización de créditos efectuados por el Estado peruano de S/ 6,100.3 millones lo que lo elevó a S/ 15,672.5 millones. Esto no pudo ser incluido en los estados financieros como tal hasta que se culminó el trámite administrativo ante Registros Públicos, proceso que concluyó recién en abril del 2025.

Con ello, la petrolera estatal refiere que la situación que gatilla la convocatoria de la JGA recién se vio a mediados del año pasado:

Capital social, según Petroperú. Fuente: SMV

Con esto en mente, Petroperú respondió a las interrogantes de la SMV.

"A partir del mes de julio 2025, el ratio pasó el límite del 50%, por lo que, es al cierre de este periodo que este hecho se pone en conocimiento del directorio. Con Acuerdo de Directorio N°113-2025 de fecha 19 de septiembre del 2025, el directorio aprobó el referido ratio de la Ley General de Sociedades; por ello el acuerdo y los informes de sustento fueron remitidos a todos los representantes del accionista con fecha 22 de septiembre último. Posteriormente a esa fecha, se han efectuado 6 sesiones de Junta General de Accionistas en la que no se ha discutido sobre el tema en mención“, refirió en su respuesta el gerente general de la petrolera.

Es más, la empresa agregó: “Los cambios en la Presidencia de la República y de los ministros y viceministros de los Ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y Energía y Minas (Minem), quienes son los integrantes de la Junta General de Accionistas, no han permitido que la JGA vea el tema y apruebe el ratio. En cuanto esto suceda se informará como hecho de importancia”.

Sobre qué están haciendo para mitigar esta situación, mencionó que solo se logrará con la mejora en resultados, por ello la compañía ha implementado medidas para:

Elevar los volúmenes de comercialización, sobre todo en el mercado interno, que es donde se obtienen mejores márgenes.

Disminuir exportación de residuales, culminando los procesos productivos para obtener y vender mayores productos en especificación.

Canalizar mayores esfuerzos en aplicación de política de austeridad en gastos a nivel Compañía.

Negociar tasas más bajas en la renovación de financiamientos.

En general medidas complementarias encaminadas a maximizar ingresos y reducir costos.