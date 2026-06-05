La marca elabora zapatos hecho a mano de obra fina, es un arte que está en peligro de extinción, afirma la ejecutiva. (Foto: Galeanna)
La marca elabora zapatos hecho a mano de obra fina, es un arte que está en peligro de extinción, afirma la ejecutiva. (Foto: Galeanna)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Edgar Velito
mailEdgar Velito

Con 10 años en el mercado, la marca de calzado femenino Galeanna redefinió su estrategia comercial tras ajustar su presencia en centros comerciales y enfrentar un contexto de menor dinamismo en el mercado local. La empresa reorganiza sus operaciones mientras prioriza nuevos mercados, diversifica su oferta y concentra sus esfuerzos en fortalecer su posicionamiento de marca.

TE PUEDE INTERESAR

Renzo Costa prepara expansión local e internacional con nuevas tiendas: las expectativas
Bata ampliará su red en Perú con 25 nuevas tiendas en 2026: ¿dónde abrirán?
Bruno Ferrini acelera expansión al 2026: más tiendas, remodelaciones y mirada al extranjero

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.