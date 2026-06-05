Tras su ingreso a Parque La Molina a finales de 2024, la marca de calzado femenino enfrentó dificultades para sostener su operación en el mall. “Tuvimos muchas limitaciones por el bajo flujo de visitantes y la poca visibilidad hacia el público. Sin embargo, las personas que ingresaban sí concretaban compras”, comentó a Gestión Anali Romero, fundadora de Galeanna.

Ese escenario llevó a la empresa a replantear su presencia en centros comerciales. El local de Parque La Molina contaba con 70 m2, una dimensión que terminó resultando difícil de sostener frente al bajo tráfico de visitantes. Así, la marca optó por apostar por un formato más pequeño en otro mall muy conocido.

“Estamos en Jockey Plaza desde enero de este año. Nuestra tienda de 22 m2 tiene un diseño que cumple con los estándares que exige el centro comercial. En tanto, la tienda en Parque La Molina tuvimos que cerrar en marzo pasado“, explicó.

Anali Romero, fundadora de la marca Galeanna.

Galeanna apuesta por EE.UU. ante menor demanda local

Con ese ajuste, Galeanna volvió a la senda de crecimiento en 2026. Entre enero y abril, la marca acumuló un incremento de 40% en sus ventas.

“Hemos ingresado en una temporada complicada. Enero, pese a ser verano, llega después de la campaña fuerte de diciembre por Navidad, por lo que entramos en un periodo de menor movimiento. Aun así, la acogida ha sido muy buena y muchas clientas que no iban a Parque La Molina sí acudían al Jockey Plaza”, afirmó.

Sin embargo, la recuperación no ha estado exenta de desafíos. Aunque la campaña por el Día de la Madre dejó resultados positivos en ventas, Romero reconoció que el desempeño se mantuvo por debajo de las proyecciones, en medio de un contexto que calificó como un “año electoral complicado”.

“Como marca nos hemos visto afectados desde nuestro ingreso al Jockey Plaza, inicialmente por la baja temporada, ya que abrimos en enero. Ahora, el contexto electoral también ha impactado considerablemente en el negocio. En general, está siendo un año bastante complicado”, afirmó.

Una de las estrategias para compensar este escenario ha sido fortalecer su apuesta por el mercado internacional, que ganó protagonismo cuando la marca detectó que “los números no iban bien” en La Molina. A partir de entonces, comenzó a enfocarse en el extranjero, donde identificó una mayor demanda por calzado hecho a mano.

“Tenemos clientes internos (B2B) en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, que nos han pedido desarrollar muestras y mantienen contacto con nosotros para posibles producciones. Además, hemos elaborado zapatos para hombres, mujeres y niños. Son compradores que cuentan con sus propios diseños y nosotros podemos apoyarlos en la producción”, comentó.

La marca de calzado femenino también comercializa sus productos a través de redes sociales. Además, ofrece la elaboración de zapatos a medida, sin necesidad de que el cliente acuda a una tienda física.

Galeanna apunta a duplicar ventas internacionales con nuevo mercado

Hasta la fecha, los zapatos de Galeanna han llegado a Estados Unidos, México y Chile, aunque las ventas internacionales aún representan el 20% de sus ingresos. La meta de la empresa es que ese porcentaje llegue al 50%.

“Pronto ingresaremos a otro país. Aún no podemos revelar detalles, pero se trataría de un mercado vecino en la región. Buscamos mantener el vínculo con nuestros clientes e impulsar la internacionalización de la marca; esa es nuestra principal meta. Creemos que debemos enfocarnos en los mercados donde la demanda nos busca y también valora nuestra propuesta”, adelantó la ejecutiva.

Mientras el frente internacional toma impulso, la expansión en Lima queda en pausa. La ejecutiva descartó nuevas aperturas en el corto plazo, ya que la prioridad es fortalecer su tienda física en Jockey Plaza. Para conseguirlo, están próximos a lanzar una nueva colección que marca el regreso a sus orígenes, que son diseños que incorporan elementos de animal print, por ejemplo, botas largas con estampados de cebra.

Un paso clave en la diversificación de Galeanna ha sido su incursión en nuevas categorías y colaboraciones dentro de su tienda física, con el objetivo de ampliar su propuesta y atraer a nuevos públicos. “Últimamente hemos recibido pedidos de zapatos para hombre y este mes estamos elaborando algunos a pedido. Además, apoyamos a marcas independientes de joyería, invitándolas a exhibir su arte en nuestra tienda”, explicó.

DATOS CLAVES.

Oferta. Galeanna desarrolla tres colecciones principales al año: una por el Día de la Madre, otra para la campaña navideña de fin de año y una colección de verano.

Galeanna desarrolla tres colecciones principales al año: una por el Día de la Madre, otra para la campaña navideña de fin de año y una colección de verano. Temporada. Las sandalias y balerinas de la marca lideraron la demanda en verano, por lo que su estrategía en adelante será ampliar su colección donde el clima se adecúa justo a la producción que han venido trabajado. “Nos toma alrededor de 30 días elaborar un par de zapatos y, en ocasiones, enfrentamos algunas limitaciones relacionadas con el clima”, señaló la ejecutiva.

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