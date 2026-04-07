Martín Romero Santa Cruz, gerente general de Renzo Costa, explicó que trabajan en fortalecer su red de tiendas a nivel nacional y se alistan para llegar a nuevos mercados internacionales.

Durante este año, Renzo Costa viene ejecutando un plan de expansión. En enero abrió una nueva tienda en Portal Trujillo, y en marzo inauguró otra tienda en la ciudad de Tarapoto.

Para el cierre del 2026, la meta de la compañía es sostener un crecimiento de ventas de dos dígitos, por encima del 10%, apoyado en la nueva capacidad logística.

Expansión y crecimiento

El objetivo principal del nuevo centro es ampliar las capacidades logísticas y de distribución bajo su estrategia “compro hoy y recibo hoy”.

Con esto, la empresa prevé mejorar sus costos operativos y elevar su capacidad a más de 38,600 unidades despachadas por semana.

Asimismo, la nueva infraestructura se traduce directamente en una mejora en la experiencia de compra, en especial para el canal digital.

La decisión de invertir en el centro de distribución respondió también a la combinación de dos necesidades: el soporte logístico para una red que bordea las 60 tiendas y las mayores exigencias del comercio electrónico.

Renzo Costa triplica logística y alista expansión internacional con nuevo centro de distribución. Foto: Renzo Costa

La empresa, que actualmente está presente en 35 ciudades, planea llegar a cuatro ciudades más este año y en paralelo desarrolla planes estratégicos para ingresar a dos mercados internacionales.

“El centro de distribución justamente nos apalanca este crecimiento futuro, para poder no solamente llegar a más ciudades, sino iniciar un proceso de expansión internacional”, añadió el ejecutivo.

Quiénes compran

El perfil del comprador de Renzo Costa se mantiene principalmente en generaciones millennial y, cada vez más, centennial, con un rango de edad fuerte entre los 25 y 45 años con capacidad económica para adquirir productos de la marca.

Respecto a canales, el físico sigue siendo el más relevante, con el que se registra aproximadamente el 92% de las ventas, provenientes de tiendas presenciales y solo el 8% del canal digital.

Sin embargo, el e‑commerce creció 30% durante el 2025, un avance que incluye no solo la web, sino también el canal de WhatsApp y marketplaces.

“En el canal digital todavía nosotros encontramos muchísimas oportunidades de seguir creciendo. El año pasado hemos tenido un crecimiento súper importante y es una vía que nos va a permitir todavía seguir fortaleciendo la estrategia de omnicanalidad de la compañía”, señaló Andrea Cabanillas, gerenta comercial de Renzo Costa.

En cuanto a campañas que se vienen, la marca identificó como movilizadores principales del año los Cyber Days y Cyber Wow, así como el Black Friday y el llamado “Día del Shopping”.

“Son momentos del año donde nosotros claramente hacemos una selección de productos y que también traemos productos especiales para la venta en los cybers, donde crecemos bastante en el canal digital”, remarcó Cabanillas.

Aunque Fiestas Patrias no es campaña formal para la marca, es una época en la cual se incrementan las ventas por la mayor liquidez que genera la gratificación, siempre que el calendario de feriados y “puentes” favorezca la afluencia a centros comerciales.

Dato

Actualmente, la empresa cuenta con 60 puntos de venta, presencia en Perú e Italia y llegada a 35 ciudades del territorio peruano, además de operar a través de 6 plataformas de comercio electrónico.