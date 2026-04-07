Renzo Costa triplica logística y alista expansión internacional con nuevo centro de distribución. (Foto: Difusión)
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Daniel Seclen Parraguez
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La marca peruana de productos de cuero, Renzo Costa, inauguró en el Callao un nuevo centro de distribución como parte de su plan de modernización y expansión. Con esta instalación, la compañía estima multiplicar su capacidad de almacenamiento a 3 mil metros cuadrados, superando el que tenía en el Cercado de Lima de 1,200 metros cuadrados.

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