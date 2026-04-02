Los candidatos Armando Massé (Partido Democrático Federal), Rosario del Pilar Fernández (Un Camino Diferente) y José Luna (Podemos Perú) presentaron sus principales propuestas en materia de educación, innovación y tecnología durante el debate electoral, con énfasis en la reducción de brechas, el acceso a internet y la formación técnica.

Las propuestas coincidieron en la necesidad de cerrar brechas estructurales, especialmente entre zonas urbanas y rurales, aunque con diferencias en el enfoque: mientras algunos privilegiaron la conectividad y la salud como base del aprendizaje, otros destacaron la modernización del sistema educativo y la expansión de la educación técnica y superior.

En ese contexto, Armando Massé centró su intervención en la desigualdad en el acceso a la educación. Señaló que los estudiantes de la sierra y la selva enfrentan condiciones desventajosas frente a los de la costa, principalmente por la falta de conectividad.

Como respuesta, planteó llevar internet a todo el país mediante tecnología satelital, así como garantizar de forma gratuita uniformes, útiles escolares y alimentación para los estudiantes.

Asimismo, hizo énfasis en la anemia infantil, advirtiendo que afecta significativamente el aprendizaje. En esa línea, propuso el uso de tecnología para monitorear la hemoglobina en tiempo real y aplicar tratamientos integrales, priorizando la salud como condición previa para la educación.

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Por su parte, Rosario del Pilar Fernández enfocó su diagnóstico en las limitaciones del sistema educativo, particularmente en la situación de los docentes. Indicó que la falta de capacitación continua y de herramientas adecuadas impacta en los bajos niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático.

También cuestionó la escasez de materiales educativos y el deterioro de las bibliotecas escolares. Entre sus planteamientos, propuso implementar plataformas digitales educativas de estándar internacional en todos los colegios, así como obligar a las empresas de telecomunicaciones a garantizar el acceso a internet en todo el país.

Además, planteó incrementar la inversión en innovación del 0.2% al 2%, otorgar becas y asegurar la homologación de programas académicos con estándares internacionales.

En tanto, José Luna centró su participación en el acceso a la educación superior y técnica. Señaló que millones de peruanos abandonan sus estudios por razones económicas y estableció como prioridad ampliar la cobertura educativa.

En ese sentido, anunció que duplicaría las vacantes en universidades nacionales y elevaría el presupuesto para carreras como ingeniería, medicina y economía. Asimismo, planteó triplicar el programa Beca 18 y crear una nueva iniciativa de financiamiento para estudios de posgrado.

En el ámbito técnico, planteó la creación de colegios politécnicos que permitan a los estudiantes egresar de secundaria con formación en áreas como agroindustria, telecomunicaciones e inteligencia artificial. También advirtió que problemas como la anemia y el hambre deben ser atendidos para garantizar mejores resultados educativos.

Empleo juvenil y emprendimiento: propuestas en el debate

Emprendimiento local, eje clave en las propuestas de los candidatos sobre empleo y desarrollo.

En el bloque de empleo, desarrollo y emprendimiento, los candidatos expusieron iniciativas centradas en la formalización, el impulso de negocios y la inserción laboral juvenil, aunque también se registraron momentos de confrontación directa.

Armando Massé planteó fortalecer la preparación para el trabajo desde la etapa escolar, con orientación vocacional desde cuarto de secundaria, cursos de administración en los últimos años y la posibilidad de un sexto ciclo voluntario enfocado en capacitación tecnológica y certificación laboral. Asimismo, propuso facilitar la creación de negocios mediante registros en 24 horas, acceso a financiamiento blando y esquemas tributarios progresivos.

Además, vinculó el crecimiento económico con iniciativas culturales, como la organización de festivales del emprendedor que, según indicó, permitirían dinamizar economías locales, impulsar mipymes y ofrecer servicios como atención médica preventiva.

Por su parte, Rosario del Pilar Fernández centró su intervención en la informalidad y cuestionó las condiciones que enfrentan los pequeños empresarios, señalando que están expuestos tanto a la inseguridad como a cargas estatales excesivas. En esa línea, planteó mecanismos de regularización más ágiles y equitativos, así como una mayor supervisión para asegurar que grandes compañías cumplan con sus obligaciones tributarias.

Durante el intercambio, Fernández cuestionó directamente a José Luna por temas vinculados al sistema universitario, lo que generó uno de los momentos de mayor tensión del bloque. Luna respondió rechazando las acusaciones y atribuyéndolas a intereses externos, en un cruce que se apartó momentáneamente del eje temático.

En cuanto a sus planteamientos, Luna propuso incentivos para la contratación de jóvenes, incluyendo que el Estado asuma un porcentaje de sus salarios para promover el empleo formal. También planteó otorgar capital semilla, simplificar trámites administrativos y establecer beneficios fiscales para micro y pequeñas empresas.

Asimismo, coincidió en la necesidad de impulsar la formalización, con reducciones tributarias iniciales para nuevos negocios y medidas orientadas a generar puestos de trabajo a gran escala. Finalmente, advirtió que la inseguridad impacta directamente en los emprendedores, comprometiéndose a enfrentar la extorsión como condición para reactivar la economía.