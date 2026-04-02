El candidato presidencial Rafael Belaúnde, del partido Libertad Popular, participa en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un espacio en el que presentará sus propuestas rumbo a las elecciones 2026 en Perú.

El eje en educación

Durante la ronda “Educación, innovación y tecnología”, Belaúnde mencionó que hay 43,000 colegios sin luz, sin agua y sin desagüe. “Resolver este déficit vale S/ 8,000 millones”, precisó.

Desde su perspectiva, el programa Beca 18 es fundamental y se requiere, por tanto, garantizar su sostenibilidad. Para ello, en un eventual Gobierno de Libertad Popular, modificaría la ley del canon minero con el fin de “asegurar los recursos para que Beca 18 pueda ofrecer 50,000 becas anuales”.

No obstante, fue tajante: “Estas becas y estos alumnos no pueden ir a universidades que dan títulos chatarra”. A lo que planteó un nuevo sistema de acreditación y certificación para estas entidades educativas.

“Mi compromiso es que los jóvenes sean los primeros de la fila y asegurar que ningún niño se quede atrás. [...] La educación está en el centro de la productividad” , dijo.

En cuanto a la innovación, se refirió a la industrialización del cobre: “El Perú está sentado en un banco de cobre, el elemento del futuro”. Asimismo, señaló que nuestro país tiene que llevar el gas de Camisea a Andahuaylas.

Pregunta ciudadana: déficit de vivienda

En el bloque de pregunta ciudadana, se le preguntó a Belaúnde sobre el déficit de vivienda en el país.

Al respecto respondió: “Nuestra propuesta se divide en dos aspectos [la parte cuantitativa y la cualitativa]. El déficit cuantitativo son las familias que no tienen casa. Para ellos tenemos que generar un banco de lotes del Estado, para que se agrupen los predios [...] y a través de procesos de subasta inversa se pueda convocar a las inmobiliarias y desarrolladoras para que urbanicen al menor costo posible [...]”.

Sobre el déficit cualitativo, que básicamente son las familias que, pese a tener una vivienda, necesitan mejorar sus condiciones, mencionó: “El público objetivo de este universo son 2 millones de personas tituladas por Cofopri. Se tiene que operar un esquema como el [programa] Reactiva, pero para financiar la consolidación de las viviendas. Cofide tiene que garantizar la cobertura de parte del riesgo para que los bancos presten para a las familias tituladas”.

Candidato Rafael Belaunde participa este miércoles en la sexta y última fecha del ciclo de debates del JNE (Foto: JNE)

Empleo, desarrollo y emprendimiento

“Si queremos mejor empleo debemos tener más y mejor inversión privada”, apuntó Belaunde en el tercer bloque. El candidato puso el foco, sobre todo, en la inversión y generación de puestos de trabajo de las micro y pequeñas empresas (mypes). Para ello, planteó reformas normativas, simplificación de trámites y reformas tributarias.

En un eventual gobierno de Libertad Popular, se buscaría un “Reactiva Mype” para que Cofide asuma parte del riesgo y se le pueda prestar a los micro y pequeños empresarios.