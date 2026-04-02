El presidente de la República, José María Balcázar, manifestó hace unos días que el pedido de voto de confianza del gabinete que encabeza Luis Arroyo quedaría pendiente hasta después de las elecciones del 12 de abril.

“(¿Cuándo se va a presentar el gabinete?) En la fecha oportuna que dice la ley. (¿Después de elecciones?) Después de elecciones, probablemente”, manifestó al prensa en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque,

Días despues, el presidente encargado del Congreso, Fenando Rospigliosi señaló que, tras sostener una reunión con Arroyo en el Parlamento, se acordó que la fecha para la presentación del gabinete en el Pleno será posterior a la realización de los comicios del 12 de abril.

En diálogo con la prensa, Rospigliosi indicó que, si bien aún no se determinó una fecha, se acordó que la sesión se dé después de los comicios del 12 de abril, tras la reunión que sostuvo con Arroyo en su reciente visita al Parlamento.

“El gabinete ministerial se va a presentar luego de las elecciones. Eso fue lo que conversé con el presidente del Consejo de Ministros, con el general Arroyo, la vez que me visitó acá. Apenas pasa el proceso electoral, se va a coordinar la fecha en que se va a presentar el nuevo gabinete”, manifestó Rospigliosi a la prensa.

Señaló que la presentación del gabinete servirá para escuchar los planteamientos del gobierno respecto a temas como la inseguridad ciudadana, que vienen “causando enorme zozobra y terror entre la población”.

Dentro del plazo

El gabinete encabezado por Luis Arroyo se mantiene aún dentro del plazo constitucional de 30 días para presentarse ante el Congreso.

Luis Arroyo juró como presidente del Consejo de Ministros el pasado 17 de marzo, tras la salida de Denisse Millares al cargo.

El gabinete encabezado por Luis Arroyo se mantiene aún dentro del plazo constitucional de 30 días para presentarse ante el Congreso



