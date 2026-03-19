Luis Arroyo juró como nuevo presidente del Consejo de Ministros y su Gabinete deberá solicitar el voto de confianza. Foto: Presidencia.
Luis Arroyo juró como nuevo presidente del Consejo de Ministros y su Gabinete deberá solicitar el voto de confianza. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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El . Así lo informó este miércoles el ministro de la Producción, César Quispe, quien señaló que la fecha se viene evaluando al interior del gabinete ministerial y será anunciada por el presidente del Consejo de Ministros, .

En declaraciones a Canal N, Quispe explicó que el Ejecutivo mantiene coordinaciones internas para establecer el momento oportuno dentro del plazo constitucional de 30 días. “El premier está sosteniendo reuniones con los integrantes del gabinete y en ese espacio se definirá la fecha”, indicó.

Posteriormente, el premier se dirigió al Congreso para reunirse con Fernando Rospigliosi.

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El titular de precisó que, si bien el gabinete cuenta con un mes para presentarse ante el Parlamento, aún no se ha determinado si el pedido de confianza se realizará antes de ese límite. “La decisión dependerá de las coordinaciones internas del Ejecutivo”, reiteró.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, confirmó que el gabinete ha acordado intensificar el trabajo interno mediante reuniones interdiarias desde las 7:30 a.m., con el objetivo de dar seguimiento a las principales prioridades del Gobierno.

“El punto de agenda es ponernos de acuerdo en las acciones que vamos a desarrollar durante la semana. Vamos a reunirnos interdiario para hacer el seguimiento correcto”, sostuvo.

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Sifuentes detalló que entre los temas prioritarios figuran la respuesta ante eventuales emergencias vinculadas al y la preparación del pedido de voto de confianza. No obstante, coincidió en que aún no existe una fecha definida para acudir al Congreso.

En ese contexto, trascendió que, tras la reunión del Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros, , se dirigió posteriormente al Congreso de la República, en medio de las coordinaciones políticas en curso.

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Ejecutivo apunta a estabilidad económica

En medio de los recientes cambios en el gabinete ministerial, Quispe remarcó que el objetivo del Gobierno es garantizar la estabilidad económica del país y sentar las bases para la siguiente administración.

“El enfoque está en generar condiciones favorables para el país y dejar un mejor escenario para la próxima gestión”, afirmó.

El ministro añadió que el Ejecutivo continuará con las coordinaciones necesarias para avanzar en los temas prioritarios, con énfasis en la estabilidad económica y la gobernabilidad, mientras se define el momento en que el gabinete solicitará la confianza del Parlamento.

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