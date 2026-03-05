Produce se pronuncia sobre demora en entrega de kits escolares. El día de ayer (04 de marzo), Contraloría emitió un informe en dónde alertó sobre un retraso en la entrega de kits escolares por parte del Ministerio de la Producción. Al respecto, Gestión conversó con la cartera a fin de conocer los motivos detrás de esta situación.

El ministerio sostuvo que las condiciones climáticas ocasionadas por el Fenómeno del Niño han dificultado la entrega de los materiales escolares a ciertas regiones del país.

“Sucede que en los últimos procesos de convocatorias de las empresas de transporte, la complicación ha sido el traslado por el Fenómeno de El Niño. Hay algunas regiones que son fáciles de acceder y hay otras que son más difíciles”, indicó el sector.

Asimismo, mencionó que debido a las condiciones climatológicas se han bloqueado algunas vías y carreteras, por lo cual se complica el acceso a ciertas zonas. Debido a ello, las empresas de transporte han desistido de continuar con la entrega y otras decidieron no participar de la convocatoria.

Acciones

Produce también señaló que, a la fecha, la distribución del material educativo ya se ha completado al 100% en nueve regiones del país: Apurímac, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Pasco y Moquegua.

Por otro lado, en regiones como Ayacucho, Huancavelica y Puno, la entrega se realizará antes del 15 de marzo.

En ese marco, el sector comentó que hay la disposición de agilizar la entrega de los kits escolares, por lo que se viene coordinando con otros ministerios a fin de que pueda apoyar en la logística de los traslados.

“Por ejemplo, en las zonas más altas, en donde la situación es más complicada, se va a requerir el apoyo del Ministerio de Salud o Ministerio de Defensa. Aún se está gestionando dicho apoyo y en los próximos días se emitirá un comunicado con información más detallada”, manifestó la institución.

¿Qué dijo Contraloría?

El día de ayer, la Contraloría emitió un informe en dónde señaló que, al 28 de febrero, estaba pendiente la distribución del 61.6% (661,962) de los kits escolares en 11 regiones del país. Entre estas se identificó que siete permanecían sin proveedor para su transporte.

Esta situación suponía que 581,405 escolares en situación de pobreza y extrema pobreza corrían el riesgo de no recibir oportunamente los cuadernos escolares adquiridos por el Ministerio de la Producción (Produce).