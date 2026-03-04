A menos de dos semanas de iniciarse el año escolar 2026, la Contraloría General advirtió que 581,405 escolares en situación de pobreza y extrema pobreza, ubicados en siete regiones del país, corren el riesgo de no recibir oportunamente los cuadernos escolares adquiridos por el Ministerio de la Producción (Produce) debido, principalmente, a que se han presentado dificultades para la contratación del servicio de transporte y distribución del material hacia las instituciones educativas (IIEE).

De acuerdo con el Informe de Hito de Control N° 004-2026-OCI/5301-SCC, no se han suscrito los contratos para distribuir el material educativo a los estudiantes de escasos recursos económicos de las IIEE públicas de las regiones: Amazonas (62,649 escolares), Áncash (46,216), Cajamarca (216,632), Loreto (142,994), Piura (86,314), San Martín (25,670) y Ucayali (930).

Un equipo de auditores se desplazó a los almacenes de los Núcleos Ejecutores de Compras (NEC) del Programa Nacional “Compras a MYPErú” del Produce, ubicados en Lurín, para verificar el avance en la distribución del material educativo, donde se constató que lotes de cuadernos permanecen intactos en cajas de cartón apiladas y rotuladas, a la espera de ser transportados hacia las instituciones educativas públicas donde se iniciará el año escolar el próximo 16 de marzo.

La historia de los kits escolares

Dos años atrás, el Ministerio de Educación (Minedu) realizó un requerimiento a Produce de 3′168,962 cuadernos escolares que servirían para armar 1′074,461 kits escolares, para igual número de estudiantes de 18,336 instituciones educativas públicas. Cada kit escolar debe contener, entre otros productos, cuatro cuadernos si el estudiante cursa primaria y tres, si es de secundaria.

Entre el 2024 y 2025, Produce, a través de los NEC, adquirió los cuadernos escolares valorizados en más de S/ 24.6 millones para armar los kits escolares y distribuirlos. Según los funcionarios de los NEC, la adquisición del material educativo se prolongó más de lo previsto debido a los frecuentes desistimientos de las mypes ganadoras (por falta de capacidad operativa o limitaciones para cumplir con las especificaciones técnicas), así como por la resolución de contratos.

Este año, Produce empezó a realizar las contrataciones con las empresas de transporte de carga y distribución de kits escolares, por región, antes del inicio del año escolar; sin embargo, no consiguió todos los proveedores. Al 12 de febrero pasado, cuando se realizó la inspección física, faltaba distribuir el 70% (752,412) de los kits escolares en 14 regiones del país, de las cuales siete aún no contaban con contratista.

Falta distribuir más de la mitad

Al 28 de febrero, estaba pendiente de distribución el 61.6% (661,962) de los kits escolares en 11 regiones del país, entre estas las siete que permanecen sin proveedor para su transporte y que representan el 54.1% (581,405) del total de kits escolares que debían entregar a los estudiantes en situación de pobreza y extrema pobreza.

En las regiones Ayacucho (26,132 kits por entregar), Huancavelica (8,469) y Puno (41,649) se viene realizando la distribución del material educativo estando pendiente la distribución del 47%, 18% y 44%, respectivamente, al cierre de febrero de 2026. En el caso de Arequipa ya se adjudicó el proceso para distribuir 4,307 kits escolares a igual número de alumnos.

Los Núcleos Ejecutores de Compras han culminado la distribución de material educativo en nueve regiones del país: Apurímac (35,517), Cusco (63,081), Huánuco (53,055), Junín (18,936), La Libertad (83,798), Lambayeque (13,813), Lima Provincias (623), Pasco (21 039) y Moquegua (284).

Acciones inmediatas

La Contraloría General ha comunicado los resultados del informe de control al titular del Ministerio de la Producción para que en el plazo de cinco días hábiles sustente las acciones preventivas o correctivas que adoptará a fin de realizar la entrega del material educativo a más de un millón de estudiantes que se encuentran en condiciones de pobreza y extrema pobreza.