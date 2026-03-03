La Contraloría General de la República (CGR) informa que el martes 31 de marzo de 2026 vence el plazo máximo para la presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares (RCT) por período Anual 2025.

Este proceso es de cumplimiento obligatorio para todos los titulares de entidades públicas a nivel nacional, regional y local, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Directiva N° 016-2022-CG/PREVI sobre “Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión”.

La presentación del informe se realiza exclusivamente de manera virtual a través del aplicativo informático “Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión”, disponible para facilitar el cumplimiento oportuno de esta responsabilidad. Tanto la directiva vigente como los modelos de informe y anexos se encuentran accesibles para su descarga en la página web institucional de la Contraloría.

En ese sentido, la Contraloría recuerda que todo titular debe gestionar su habilitación para el proceso de Rendición de Cuentas Anual 2025 siguiendo estos pasos:

Ingresar al aplicativo informático Rendición de Cuentas – Transferencia de Gestión (RC-TG). Solicitar la habilitación del proceso de RCT Anual 2025, para lo cual registra los datos del proceso, rol y entidad, además de los datos personales del titular de la entidad con el DNI vigente y adjuntar el documento que acredita su condición. Una vez habilitado el proceso de RCT Anual 2025, al ingresar al sistema, en la bandeja de procesos habilitados se visualizará el proceso correspondiente al período 2025.

Posteriormente, corresponde al titular de entidad ingresar al aplicativo informático implementado por la Contraloría, con el usuario y contraseña habitual para iniciar el proceso RCT 2025 con la creación de accesos para el personal bajo su cargo.

La presentación oportuna del Informe de RCT 2025 es fundamental para garantizar la transparencia en el uso de los recursos y bienes del Estado, así como para evidenciar el cumplimiento de los servicios públicos brindados a la ciudadanía. Este ejercicio de responsabilidad promueve el control social y fortalece la cultura de integridad pública en beneficio de toda la población.

Finalmente, la Contraloría recuerda a los titulares de entidades que, para cualquier consulta adicional, orientación o asistencia técnica, se pueden contactar, de manera virtual, para una asistencia técnica con un especialista de la Subgerencia de Prevención e Integridad asignado a su ámbito.