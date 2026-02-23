La Contraloría General de la República detectó, durante un operativo realizado a los servicios de emergencia de 16 hospitales del Ministerio de Salud (Minsa), que en algunos casos los pacientes reciben atención médica en los pasillos, falta de personal médico, equipos biomédicos inoperativos y desabastecimiento de medicamentos esenciales.

Los hospitales supervisados se ubicaron en Lima y fueron Arzobispo Loayza, Dos de Mayo, Docente Madre Niño San Bartolomé, Santa Rosa, Emergencias José Casimiro Ulloa, Víctor Larco Herrera, Sergio E. Bernales, Carlos Lanfranco La Hoz, María Auxiliadora, Hipólito Unánue, Hermilio Valdizán, Lima Este – Vitarte, José Agurto Tello de Chosica, San Juan de Lurigancho, Huaycán y Emergencias Villa El Salvador.

Durante la inspección realizada a los servicios de emergencia, se verificó que los pacientes de los hospitales Arzobispo Loayza, San Juan de Lurigancho y Emergencias Villa El Salvador eran atendidos en los pasadizos.

El caso más crítico se registró en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador, donde 53 pacientes eran atendidos en estas condiciones. Además, se verificó que las paredes del pasillo estaban numeradas, los pacientes adultos, mujeres y niños permanecían en el lugar en sillas de ruedas, camillas o sillas, sin acceso a timbres o dispositivos de llamada a enfermería en caso de urgencia.

Además, se observó que, en 12 de los 16 hospitales fiscalizados, los pacientes permanecen en la Sala de Observación por 12 o más horas, lo cual generó un riesgo en la oportuna atención de los casos de gravedad súbita extrema y urgencia mayor.

Esta situación se presenta en mayor porcentaje en los hospitales de Lima Este – Vitarte (94%), Hermilio Valdizán (90%) y Emergencias Villa El Salvador (62%).

Personal médico insuficiente

Por otro lado, en algunos establecimientos de salud se reportó la ausencia de personal médico y la falta de programación de médicos de retén (turnos de guardia), lo que podría afectar la continuidad, oportunidad y garantía de la calidad de las prestaciones de los servicios de salud.

Por ejemplo, en el Hospital Santa Rosa se constató la ausencia de cardiólogo, cirujano de tórax y neurocirujano, mientras que en el Hospital de Huaycán el gineco obstetra no asistió a laborar. A ello se suma la falta de programación de retenes, quienes deben estar disponibles para cubrir una emergencia.

Por otro lado, en los hospitales Santa Rosa, Sergio Bernales y Emergencias Villa El Salvador no se planificaron los turnos de guardia en siete especialidades, las cuales fueron psiquiatría, urología, oftalmología, otorrinolaringología, cirujano cabeza y cuello, neurología y nefrología

Desabastecimiento de medicamentos

La Contraloría también verificó que en 15 de los 16 establecimientos fiscalizados existe desabastecimiento (cero stock) de 641 productos farmacéuticos, dispositivos médicos y dispositivos sanitarios, situación que podría afectar el tratamiento de los pacientes. En el listado se encuentran los hospitales Arzobispo Loayza (336), Santa Rosa (71) y Sergio Bernales (51).

Asimismo, en 13 de los 16 hospitales visitados, las farmacias de los servicios de emergencia presentan un total de 1396 ítems con una disponibilidad menor a un mes de consumo promedio mensual. En la lista, destacan los hospitales Santa Rosa (316), San Juan de Lurigancho (234) y San Bartolomé (216).

Sin embargo, también se reportó que en 15 establecimientos de salud tienen sobrestock de 1910 productos farmacéuticos, dispositivos médicos y dispositivos sanitarios, lo cual genera el riesgo de vencimiento de medicamentos y el consecuente perjuicio económico.

El exceso de inventario se concentra en los hospitales Huaycán (316), Emergencias Villa El Salvador (301), Casimiro Ulloa (260) y José Agurto Tello (260).

Equipos inoperativos

Finalmente, en los establecimientos supervisados, se detectó la ausencia de 117 equipos biomédicos esenciales para la atención de emergencias, como hemoglobinómetros (utilizados para la medición de hemoglobina en sangre), electroencefalógrafos portátiles (que permiten conocer la actividad cerebral de pacientes críticos) y monitores de presión intracraneal (que sirven para la medición en tiempo real de la presión dentro del cráneo), entre otros.

Asimismo, se verificó la existencia de 42 equipos biomédicos en estado inoperativo en siete establecimientos de salud.

En el hospital Sergio Bernales se encontraron 18 ventiladores volumétricos malogrados (los cuales deberían ser empleados para suministrar oxígeno a los pacientes), mientras que los hospitales Santa Rosa y Sergio Bernales tienen un ecógrafo que no funciona y el Casimiro Ulloa registra un tomógrafo inservible.