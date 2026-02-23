El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), dispuso una medida, excepcional y de carácter temporal, a fin de resguardar el abastecimiento de gasolinas y gasoholes regular y premium en el país. Ello ante las condiciones climáticas que enfrenta el Perú.

De acuerdo a la Resolución Directoral N° 017-2026-MINEM/DGH, se exonera del cumplimiento de la obligación de mantener existencias mínimas de combustible.

Se explica que, la decisión se sustenta ante el riesgo de bajo nivel de inventarios de gasolinas y gasoholes en diversos terminales y plantas de abastecimiento a nivel nacional, sumado a las condiciones climatológicas adversas que vienen afectando la reposición oportuna de inventarios de combustibles vía logística marítima.

Frente a este escenario, el Minem, en el marco de sus competencias, adoptó medidas transitorias orientadas a preservar la continuidad de la cadena de suministro de combustibles, especialmente en el sector transporte, uno de los principales consumidores de estos productos.

La norma exceptúa, por un plazo de hasta 15 días calendario, el cumplimiento del artículo 43 del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, que señala el mantenimiento en cada Planta de Abastecimiento, de una existencia media mensual mínima de cada combustible.

Minem sostuvo que existe riesgo de bajo nivel de inventarios de gasolinas y gasoholes en diversos terminales y plantas. (Foto: GEC)

La disposición del Minem alcanza a los productores y distribuidores mayoristas que cuentan con capacidad de almacenamiento propia o contratada en plantas de abastecimiento, permitiéndoles contar con mayor flexibilidad operativa hasta que se normalicen las condiciones de abastecimiento.

La excepción rige a nivel nacional desde el día siguiente de su publicación. Asimismo, se ha dispuesto un período adicional de hasta 15 días calendario, una vez concluida la medida, para que las empresas se adecúen nuevamente a la obligación de mantener existencias mínimas.

El Minem reafirmó su compromiso con la seguridad energética del país y con la adopción oportuna de decisiones técnicas ante situaciones de emergencia relacionadas con el subsector, a fin de garantizar el abastecimiento interno de hidrocarburos de todo el país, en línea con la Política Energética Nacional.