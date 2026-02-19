El aumento del precio de la gasolina es uno de los gastos que más preocupa a los conductores en Estados Unidos. Con el paso de los años, llenar el tanque se vuelve cada vez más costoso, especialmente si se comparan los montos actuales con los de décadas anteriores. Según datos del U.S. Department of Energy, el precio promedio anual de la gasolina pasó de $1,36 por galón en 2002 a un máximo de $4,09 en 2022. Esta tendencia al alza sigue afectando el presupuesto de millones de familias en todo el país.

En 2026, las diferencias entre estados son marcadas. De acuerdo con cifras recientes de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), el precio del galón oscila entre $2,26 y $4,58, considerando la posibilidad de que aumente más adelante en el año.

El estado con la gasolina más cara en lo que va de 2026 es California, con un promedio de $4,58 por galón, seguido por Hawaii ($4,40), Washington ($4,15), Oregon ($3,69) y Nevada ($3,63).

En el caso de California, influyen factores como impuestos estatales, regulaciones ambientales estrictas y una producción local limitada, lo que lleva a muchos conductores a optar por vehículos híbridos o eléctricos.

Estados como California y Hawái encabezan la lista de los más caros (Foto referencial: Freepik)

La U.S. Energy Information Administration también señala que la distancia a los centros de suministro, las interrupciones en la cadena de distribución y la competencia entre minoristas explican por qué algunas regiones pagan más por el combustible.

Aunque los consumidores no pueden controlar estos factores, sí pueden tomar decisiones para reducir su gasto.

En estados donde la gasolina supera el promedio nacional ($2,92 por galón, según la AAA), el consumo de combustible se vuelve clave al momento de comprar un auto. Los vehículos híbridos y compactos suelen ofrecer el mejor rendimiento, permitiendo recorrer más millas con menos gasolina y ahorrar dinero a largo plazo.

Factores como impuestos, regulaciones ambientales y distancia a los centros de suministro explican las variaciones en los precios. (Foto referencial: Freepik)

Por el contrario, las camionetas grandes y los SUV de gran tamaño suelen ser los menos eficientes, lo que encarece su uso diario en lugares con precios elevados.

Aunque los vehículos híbridos y eléctricos resultan atractivos por su menor consumo, también implican costos iniciales más altos y, en el caso de los eléctricos, posibles dificultades para acceder a puntos de carga.

Es por ello que los híbridos aparecen como una opción intermedia para quienes viven en estados con gasolina cara: combinan motor a gasolina y apoyo eléctrico, mejoran el rendimiento por galón y evitan depender por completo de la infraestructura de carga.



