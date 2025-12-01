El Ministerio de Energía y Minas (Minem) está trabajando en el desarrollo de iniciativas y mecanismos que contribuyan a fortalecer el sector Hidrocarburos, poniendo en valor los recursos prospectivos que tiene nuestro país en materia de petróleo y gas natural.

Así lo anunció la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas Pino, durante su participación en una conferencia realizada en el marco del evento Perú Energía Norte, realizado en Piura.

Cárdenas indicó que el Minem está en proceso de elaboración de un nuevo reglamento para calificar a los inversionistas que buscan participar en proyectos de hidrocarburos.

Alistan trámite único para exploración

Dio a entender que en esa normativa se buscará alentar la participación de empresas con responsabilidad socio ambiental y reconocida solvencia financiera.

Asimismo, refirió que está planteando la simplificación de procedimientos de evaluación de impacto ambiental a través del mecanismo denominado IGASPE.

Para ello -refirió la viceministra- viene realizando las coordinaciones intersectoriales que permitan lograr la simplificación administrativa y un trámite único que viabilice el desarrollo de proyectos de exploración en hidrocarburos.

Desarrollarán ductos para llevar gas

Cardenas Pino también indicó que es necesario el fortalecimiento institucional de Perupetro y la implementación de proyectos de infraestructura de transporte de gas natural, tanto en el norte como en el sur del Perú.

“En el caso de asociaciones público privadas, hemos firmado un convenio con ProInversión para desarrollar ductos de transporte (de gas natural) para Cusco, Puno, Moquegua, Tacna y otras regiones, así como para fortalecer la seguridad energética”, subrayó.

Cárdenas resaltó el alto potencial en reservas de gas natural que tiene el Perú, y que permitirían incrementar el índice de autonomía por más de 30 años.

Agregó que, en petróleo, los recursos prospectivos superan los 30 mil millones de barriles, principalmente en las cuencas del Marañón y del Ucayali.

Añadió que, en 2024, el Minem publicó el marco legal para promover inversiones en petroquímica, a fin de dar valor agregado al gas natural y generar proyectos para la producción de fertilizantes y urea, que contribuyan a la seguridad alimentaria del país y a dinamizar las actividades productivas.

