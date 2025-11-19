El presidente José Jerí lideró una reunión con la Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú y con los nuevos integrantes del directorio de esa empresa, en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En la cita participaron los titulares del MEF, Denisse Miralles, y de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, además de los viceministros de Hidrocarburos, Hacienda y Economía (como integrantes de la JGA).

Según informó el MEF, la reunión se realizó con el fin de definir nuevos lineamientos de gestión que permitan fortalecer la dirección estratégica de la empresa, asegurar una administración más eficiente y orientar su operación hacia resultados sostenibles.

Buscan reforzar la transparencia

Los lineamientos acordados, anotó el sector, apuntan a reforzar la transparencia, la disciplina financiera y la generación de valor, impulsando un Petroperú más moderno, responsable y alineado con los compromisos del Estado en materia ambiental y de desarrollo energético.

Asimismo, se enfatizó la necesidad de mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad como pilares para recuperar la solidez y la competitividad de la empresa.