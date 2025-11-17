Petroperú operará con un nuevo directorio. (Foto: GEC)
Petroperú operará con un nuevo directorio. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

El último sábado, la Junta General de Accionistas de Petroperú (que integran los ministerios de Energía y Minas, y Economía y Finanzas) designó a Luis Alberto Canales Gálvez como nuevo presidente de la empresa estatal. También se aceptó la renuncia de sus entonces miembros del directorio y procedió a designarse a quienes los sucederán.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno amplía contrato de explotación del Lote Z-69
Lote VI en Talara: no se concretó firma para contrato de licencia y seguiría paralizado
Loreto: Lote 8 en riesgo de paralizar su producción petrolera, ¿qué hay detrás?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.