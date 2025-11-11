Fracasa proceso clave de reestructuración en Petroperú y crece la incertidumbre sobre su futuro financiero. (Foto: Andina)
Elías García Olano
mailElías García Olano

Petroperú declaró desierto el concurso que convocó para elegir a la firma especializada que debía implementar su proceso de transformación integral, a través de un Oficial Principal de Transformación o Chief Transformation Officer (CTO, por sus siglas en Inglés).

