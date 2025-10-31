La petrolera estatal Petroperú atraviesa un momento clave tras la decisión del Gobierno de remover a Alejandro Narváez como presidente del directorio. (Imagen: Andina).
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

En su primera entrevista a medios desde que asumió la cartera, Denisse Miralles detalla a Gestión cuáles serán las prioridades de su mandato al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La funcionaria, que viene de ProInversión, apostará por reorientar el gasto, bajo una mirada de “eficiencia”, enfocada por ahora solo en el Gobierno Nacional.

