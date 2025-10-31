Miralles también adelantó qué pasos seguirá la Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú. Su visión, según precisó, es encaminar todas los frentes tortuosos posibles para que el próximo gobierno no tenga mayores problemas en sus 5 años de gestión.

Ministra, según pudimos saber, entendemos que buscará instaurar un “plan de austeridad”. Uno que en gestiones anteriores también se anunció.

Más que austeridad, se trata de una política de eficiencia. Esas medidas se suelen dar a finales de cada año, pero lo que buscamos es no tener medidas tan transversales, sino centramos en el gobierno nacional. No solo serán restricciones de uso del presupuesto, sino incorporar buenas prácticas en las adquisiciones que se hacen.

¿Qué es lo que ha observado en las adquisiciones que se podría optimizar?

Hay bienes que son transversales, pero cada uno lo adquiere de acuerdo a su demanda. Estamos conversando con los ministerios para que los adquieran de manera coordinada.

Otro tema está en los viajes a eventos. Este año y el pasado hemos visto delegaciones conmesurables y que, en tiempos donde se puede participar virtualmente, no tiene mucho sentido. Están también las OCEX del Mincetur, con las que se podría articular y no se hace.

¿No tocarían planillas?

Legalmente sería difícil cortarlas, pero de repente podemos implementar una visión estratégica para contratar consultorías y ciertas órdenes de servicio.

¿Cuándo empezaremos a ver estos recortes?

Desde la próxima semana porque queda poco para que acabe el año. Eso nos ayudará a redireccionar alrededor de S/ 1,200 millones para atender emergencias y continuidad de obras urgentes, como los puentes para enfrentar las lluvias.

Una de sus primera medidas fue remover al señor Alejandro Nárvaez como presidente de Petroperú, ¿qué puede hacer la JGA con la petrolera en los meses que durará este gobierno?

Petroperú es un activo estratégico del Estado, pero no puede seguir generando costos, debe generar valor. En los próximos días se hará un refresco total de su gobernanza.

Una de sus primeras tareas será tener un plan rápido, yo diría que hacia la tercera semana de noviembre, con medidas de corto plazo.

¿Significa eso que se nombrará un nuevo presidente, y con ello, de todo el directorio de Petroperú?

Sí, lo vamos a refrescar, pero con esta visión de la JGA que comento. Ya existen análisis y diagnósticos que se pueden aplicar, tal vez habrá que ajustarlos que la realidad de la empresa es otra.

¿Para cuándo está previsto?

Aún no tenemos fecha exacta.

El señor Narváez y el propio MEF hablaban antes de reperfilar la deuda, ¿se impulsará ahora también?

No queremos influir en las decisiones, pero el objetivo es claro: no se puede seguir como antes. Primero, porque es negar la realidad y, segundo, porque se trata de un activo estratégico que no puede seguir generando gastos al Estado.

Yo vengo de ProInversión y, cuando estaba la anterior gestión, se decidió poner sus activos en valor, por ejemplo, del edificio de Petroperú en San Isidro. Habían inversionistas interesados.

Hay pisos de ese edificio en total desuso. ¿Podría reevaluarse que se incluya ese activo en la lista que ya maneja ProInversión?

Todo eso estará en manos del directorio y su gerencia. No queremos influir en sus decisiones técnicas, pero les transmitiremos la premura de actuar rápidamente.

¿Ya tienen las ternas posibles del directorio?

Estamos evaluando algunos perfiles con el Minem. Esperamos en el más corto plazo tener la conformación final.

Ministra, bajo el objetivo que comenta, ¿descarta usted que se evalúe un nuevo salvataje para Petroperú?

Se descarta definitivamente.

Ante la alerta del Consejo Fiscal (CF) en torno a los proyectos del Congreso que presionan el gasto, ¿el MEF volverá a discutir caso por caso ante el Tribunal Constitucional (TC)?

Sí, lo anuncio el premier y nosotros estamos en esa línea. Destaco que mencionen que sea caso por caso. Es importante identificar el impacto real de las propuestas.

Muchas generan gasto corriente, que pone en peligro no solo un año, sino varios. También hay otras que tienen un impacto promotor, son medidas de fomento. Puedes cuestionar su impacto tributario, pero hay que hacer el balance. El análisis será medida por medida.

Se entiende de lo que dice que el MEF descarta también seguir impulsando que los CAS gocen de CTS, como propuso la gestión anterior.

Lo vamos a revisar porque nuestra consigna es buscar la eficiencia del gasto, pero además promover todo lo que genere crecimiento económico. Hay que ver si existe el espacio fiscal para ello también.

La medida más problemática para el CF es la propuesta para incrementar las pensiones de los maestros a S/ 3,300, ¿irían al TC por esto?

Sí, pero además debemos conversar con el Magisterio. No podemos desconocer esos derechos, pero el problema es que no hay recursos para financiarlos.

Hay compromiso de atención, pero será gradual. En la medida de que hayan mayores ingresos. Debemos tener mayor presión tributaria. Este año será bueno porque en abril iniciamos un programa intensivo en la Sunat para hacerla más ágil en términos operativos con tecnología. Eso ha garantizado que alcancemos la meta de recaudación por S/ 173 mil millones. En 2026 proyectamos S/ 10 mil millones más.

¿Retomar ese camino en Sunat es la razón del cambio reciente de su jefe?

Sí, el actual superintendente se encargaba de la parte tributaria de la superintendenta que inició ese cambio en abril. Esa gestión ahora vuelve repotenciada para lograr ese objetivo.

¿En su gestión continuará el shock desregulatorio del MEF?

Vamos a potenciarlo y buscar resultados más rápidos con metas fijas porque nuestro objetivo es limpiar la casa para que el próximo gobierno tenga 5 años sin sobresaltos.

¿Qué cambios hará entonces?

Yo he visto oportunidades de mejora en el proceso. Hoy se analizan en base a informes de uno u otro ministerio. Lo que hemos propuesto al Consejo de Ministros es que haya una persona destacada por cada cartera para que haya un punto focal directo que analice la medida propuesta. Eso ayudaría mucho, por ejemplo, en los temas de certificación ambiental.

MEF buscará acuerdo con fuerzas políticas para la estabilidad fiscal

A pesar del impulso constante de medidas que presionan el gasto público desde el Congreso, la titular del MEF se mostró confiada en poder dialogar con las bancadas, de cara al cambio de gobierno, para alcanzar consenso sobre la importancia de mantener la estabilidad fiscal del Perú.

“Estamos pensando en buscar un acuerdo nacional económico. No solo con el Congreso, sino con los candidatos presidenciales y de gobiernos regionales y locales”, anunció.

Miralles explicó que con este tratado buscará generar un compromiso en el Congreso, que se reformará con la bicameralidad, para no poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país.

En el caso de los candidatos, el propósito es que tengan claro qué tipo de normas pueden promoverse sin desestabilizar la fortaleza macroeconómica del Perú y cuáles sí serían nocivas para esta condición.

