El Poder Ejecutivo designó a Javier Eduardo Franco Castillo como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), a través de la Resolución Suprema 037-2025-EF publicada hoy en El Peruano.

De esta manera, Franco reemplaza a Edward Tovar, quien estuvo a cargo de la superintendencia por menos de un mes. Su salida fue oficializada en una resolución previa también publicada hoy.

Este es el sexto cambio de titular que tiene la entidad tributaria en los últimos dos años. Solo en 2025 se retiraron del cargo Marilú Llerena y Víctor Mejía.

La resolución recuerda que este nombramiento se da conforme a la Ley 29816, que establece que la máxima autoridad de la institución es designada por el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por un periodo de cinco años.

¿Cuál es el perfil del nuevo jefe de Sunat?

Franco Castillo es contador público colegiado y licenciado en administración de empresas . También cuenta una maestría en Gestión y Política Tributaria y estudios de especialización en tributación y gestión directiva.

No es ajeno al sector público, pues cuenta con más de dos décadas de experiencia en la Sunat. Hasta inicios de octubre, Franco se desempeñó como Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos.

Previamente dentro de la entidad también se desempeñó como Intendente de Tributos Internos en Cusco y Junín, así como Jefe Zonal de tributos en Ucayali.

Además, también fue Jefe del Área de Fiscalización y Supervisor en las áreas de Auditoría y Cobranza Coactiva.