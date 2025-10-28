La jefatura de la Sunat cambia nuevamente y ahora será asumida por Javier Franco Castillo. (Imagen: Sunat)
La jefatura de la Sunat cambia nuevamente y ahora será asumida por Javier Franco Castillo. (Imagen: Sunat)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Poder Ejecutivo designó a Javier Eduardo Franco Castillo como nuevo jefe de la , a través de la Resolución Suprema 037-2025-EF publicada hoy en El Peruano.

De esta manera, Franco reemplaza a . Su salida fue oficializada en una resolución previa también publicada hoy.

Este es el sexto cambio de titular que tiene la entidad tributaria en los últimos dos años. Solo en 2025 se retiraron del cargo Marilú Llerena y Víctor Mejía.

La resolución recuerda que este nombramiento se da conforme a la Ley 29816, que establece que , por un periodo de cinco años.

LEA TAMBIÉN: Sunat y la responsabilidad solidaria en consorcios: ¿nuevo exceso administrativo?

¿Cuál es el perfil del nuevo jefe de Sunat?

Franco Castillo es contador público colegiado y licenciado en administración de empresas. También cuenta una maestría en Gestión y Política Tributaria y estudios de especialización en tributación y gestión directiva.

No es ajeno al sector público, pues cuenta con más de dos décadas de experiencia en la Sunat. Hasta inicios de octubre, Franco se desempeñó como Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos.

Previamente dentro de la entidad también se desempeñó como Intendente de Tributos Internos en Cusco y Junín, así como Jefe Zonal de tributos en Ucayali.

Además, también fue Jefe del Área de Fiscalización y Supervisor en las áreas de Auditoría y Cobranza Coactiva.

TE PUEDE INTERESAR

Sunat rematará 54 bienes embargados, incluyendo una marca registrada: los detalles
Nuevo criterio de la Corte Suprema pone freno a la SUNAT y salvaguarda la prescripción
Operaciones no reales: el nuevo frente de Sunat que golpea a empresas formales
Los efímeros de la Sunat

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.