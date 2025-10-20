Lo principal es que la SUNAT no tiene un respaldo normativo sólido y claro, que le permita establecer una responsabilidad solidaria sobre el miembro de un consorcio respecto a las deudas tributarias que genera el operador. (Imagen: Andina)
Lo principal es que la SUNAT no tiene un respaldo normativo sólido y claro, que le permita establecer una responsabilidad solidaria sobre el miembro de un consorcio respecto a las deudas tributarias que genera el operador. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

Escribe: Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.