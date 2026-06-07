La capitalización permitirá a Fosfatos del Pacífico cubrir parte de los costos de inversión y operación asociados al desarrollo de Bayóvar 9. Foto: Andina
La capitalización permitirá a Fosfatos del Pacífico cubrir parte de los costos de inversión y operación asociados al desarrollo de Bayóvar 9. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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. El acuerdo contempla una inversión de US$ 940 millones. ¿Qué novedades tiene previsto el proyecto para este año?

En detalle, mediante un hecho de importancia remitido a la , informó que acordó aumentar su capital social en S/ 5.9 millones (US$ 1.7 millones) a través de nuevos aportes dinerarios de su accionista Fossal.

La decisión fue aprobada por unanimidad en la Junta Universal de Accionistas celebrada esta mañana. Con esta operación, el capital social de la empresa pasará de S/ 2.4 millones a S/ 8.3 millones (US$ 2.4 millones al tipo de cambio actual).

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Para concretar el aumento, la compañía emitirá 5.9 millones de nuevas acciones comunes con un valor nominal de S/ 1 cada una, las cuales serán íntegramente suscritas y pagadas por Fossal.

Asimismo, la empresa informó que el accionista HCIG renunció de forma expresa e irrevocable a su derecho de suscripción preferente, lo que habilitó a Fossal para asumir la totalidad de la nueva emisión de acciones.

El proyecto Bayóvar 9 contempla el aprovechamiento de roca fosfórica en la provincia de Sechura, una de las principales reservas de fosfatos del país. Foto: Andina
El proyecto Bayóvar 9 contempla el aprovechamiento de roca fosfórica en la provincia de Sechura, una de las principales reservas de fosfatos del país. Foto: Andina

¿En qué se usarán los recursos?

De acuerdo con el hecho de importancia, los fondos obtenidos a través de esta capitalización serán destinados a cubrir los costos de inversión y operación del contrato de concesión Bayóvar N° 9, uno de los proyectos de fosfatos más relevantes del país; concesión en la que FOSPAC viene explotando diatomitas desde 2007 y donde, tras identificar reservas de roca fosfórica, suscribió una adenda con el Gobierno —hace dos años— para atender también la demanda agrícola de fertilizantes vía fosfatos.

La compañía precisó que las nuevas acciones tendrán los mismos derechos y características que las acciones comunes con derecho a voto actualmente en circulación, y que el precio de suscripción será de S/ 1 por acción, equivalente a su valor nominal.

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Además del aumento de capital, la junta aprobó una serie de modificaciones al estatuto social vinculadas a la matrícula de acciones, su transferencia y las reglas de votación en el directorio.

Entre los cambios más destacados figura la eliminación del voto dirimente del presidente del directorio en caso de empate, así como la incorporación de precisiones sobre el registro y la transferencia de acciones de la sociedad.

Finalmente, los accionistas otorgaron facultades a determinados apoderados para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados en la sesión.

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