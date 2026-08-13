La textilera peruana Itessa actualmente desarrolla un hilado compuesto por 30% de alpaca recuperada y 70% de PET reciclado, siendo que una de sus fortalezas son las mezclas, a partir de fibras naturales, artificiales y sintéticas, explicó la directora comercial de la empresa, Silvia Crosato Bruni a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Para ello, la firma usa principalmente materias primas peruanas como alpaca –su hilado bandera–, lana y algodones Pima y Tangüis orgánicos, debido a la creciente demanda internacional por productos con estas características. Además, la vocera destacó que en el Perú existe una mayor preferencia por las mezclas, mientras que, para los compradores extranjeros usualmente se utilizan más fibras naturales.

La innovación también se refleja en el desarrollo de hilados estampados, los cuales permiten generar diseños de forma directa durante el tejido. Dicha situación impacta en la optimización de los procesos de teñido, reduciendo los periodos de elaboración sin perder calidad. El objetivo es reducir alrededor del 30% de tiempo y disminuir el consumo de agua y energía.

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Situación del negocio

Itessa en este 2026 proyecta una evolución en ventas de entre 7% y 8%, considerando sus exportaciones y en el mercado nacional; ello, en un contexto marcado por factores climáticos en el Perú y la coyuntura política y económica global.

“Como compañía, el 2024 fue duro, pero también ha sido una invitación para hacer una reingeniería, con cambios tanto a nivel de estructura como de procesos, con miras a tomar decisiones para la etapa de crecimiento de los siguientes años, la cual se presenta como una necesidad”, sostuvo la vocera.

Actualmente, la empresa tiene presencia en 16 países de América y Europa, entre ellos Estados Unidos, que concentra el 38% de sus ventas. La capacidad de diversificación de la firma le permite atender diferentes segmentos, con productos de alta gama y también de precios competitivos, ya que buscan cubrir las necesidades de sus distintos mercados.