La peruana Sumaq Qara realizará su primera exportación de textiles a Países Bajos; ello, tras abrir su primera tienda en este destino, cuya ubicación le permitirá ingresar a los países nórdicos y consolidar su presencia en toda Europa. La compañía es productora y comercializadora de artesanías y textiles elaborados con materiales tradicionales como lana de alpaca y ovino, algodón y otros.

“En un mes realizaremos el primer envío con nuestra marca propia, Riti Sami. Pondremos toda nuestra energía en este proyecto, en particular en la campaña navideña, la temporada de mayor consumo a nivel mundial”, señaló Yuli Torres, gerente Comercial de la firma, a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Actualmente, Sumaq Qara exporta a Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Taiwán, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos. De hecho, en los primeros seis meses de este año, la empresa asumió diversos retos, debido a los anuncios de aranceles en su principal mercado, EE.UU., ocasionando una reducción de pedidos.

“Esperamos revertir esta caída hacia fin de año. Estas situaciones traen oportunidades y hoy estamos enfocándonos en fortalecer nuestra marca Riti Sami”, manifestó Torres.

La especialista de Negocios Internacionales de Sumaq Qara, Aymet Alcahuamán Torres; gerente comercial, Yuli Torres García; y la diseñadora, Liliana Torres. (Foto: ADEX)

La oferta de Sumaq Qara

Aymet Alcahuamán Torres, especialista de Negocios Internacionales de Sumaq Qara, detalló que la oferta más demandada son los ornamentos decorativos para diversas épocas del año como Halloween, Navidad y San Valentín. A ellos se suman cojines, alfombras, mantas, muñecos, ropa y accesorios para mascotas, así como líneas de moda, decoración, cerámica y joyería.

La empresa desarrolla productos como cojines de formas, topes de puerta y llaveros con aromas elaborados con esencias naturales. “Son muy valorados en Europa por su conexión con el bienestar y la relajación”, agregó la especialista.

LEA TAMBIÉN: Sumaq Qara de Ayacucho inaugura espacio en Lima y va por más mercado en Canadá