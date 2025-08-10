La compañía registró en el primer semestre un incremento de 15% en su facturación frente al mismo periodo del año pasado, además de mejorar su participación en el mercado internacional como exportadora de fibra y hilos de alpaca. (Foto: Inca Tops)
La compañía registró en el primer semestre un incremento de 15% en su facturación frente al mismo periodo del año pasado, además de mejorar su participación en el mercado internacional como exportadora de fibra y hilos de alpaca. (Foto: Inca Tops)
Este año Inca Tops cumple 60 años operando como pieza clave en la transformación de la fibra de alpaca en el Perú. Fundada por la visión industrial de Francis Patthey, la empresa no solo marcó el origen del Grupo Inca, sino también el inicio de una cadena de valor que ha llevado a la alpaca peruana desde su forma más básica hasta convertirse en hilos finos y altamente valorados en los mercados internacionales. Hoy, Inca Tops sigue siendo el corazón de ese proceso: una compañía que no fabrica ropa, pero sin la cual miles de prendas de alpaca —dentro y fuera del país— no existirían. Por ello, su hoja de ruta apunta a un crecimiento con una mirada cada vez más local, en medio de un panorama geopolítico marcado por la incertidumbre.

