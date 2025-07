La exportación de fibra de alpaca y sus derivados sumó US$ 88 millones 850 mil entre enero y mayo, alcanzando un crecimiento de 9.1%, según informó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (Adex).

En el marco del Día Nacional de la Alpaca, que se celebra cada 1 de agosto, el gremio exportador reportó que el 59% de los despachos correspondió a materia prima, sumando US$ 52 millones 494 mil, es decir, un incremento de 15.5% frente al año anterior.

Entre los principales productos enviados estuvieron los mechones de fibra lavada, cardada y peinada -conocidos como tops- encabezaron la lista, seguidos de la fibra en brosa y otros productos.

Los envíos con valor agregado representaron el 41% restante, por US$ 36 millones 356 mil creciendo solo 1%. En esta categoría lideraron los hilados, las prendas de vestir de punto, los tejidos, los textiles para el hogar y las prendas de vestir de tejido plano.

Para sostener este avance es clave ejecutar el Censo Nacional de Camélidos Peruanos a nivel nacional, afirmó el presidente del Comité Textil de Adex, Carlos Penny-Bidegaray.

“Debe incluir a las alpacas, llamas, vicuñas y guanacos. Desde ADEX coordinamos con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), funcionarios del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y de las principales empresas del sector, que muestran una actitud receptiva”, señaló

Los principales mercados

China se mantuvo como principal destino de la fibra de alpaca y sus derivados, concentrando el 33.4% de los envíos con US$ 29 millones 678 mil, cifra 6.5% mayor que la del mismo periodo del año pasado.

El segundo lugar lo ocupó Italia, con US$ 20 millones 320 mil; seguido de Estados Unidos, con US$ 14 millones 626 mil. En conjunto, estos tres países concentraron el 72.7% de la demanda.

Otros mercados importantes fueron Suecia (US$ 3 millones 162 mil), Noruega (US$ 2 millones 958 mil), Reino Unido (US$ 2 millones 393 mil), Dinamarca (US$ 1 millón 976 mil), Alemania (US$ 1 millón 762 mil), Bolivia (US$ 1 millón 243 mil) y Corea del Sur (US$ 1 millón 231 mil).

En cuanto a las regiones, la que envió más fibra de alpaca y derivados fue Arequipa. En esa región los despachos al exterior alcanzaron los US$ 74 millones 132 mil.

Le siguieron Lima, Puno, Cusco, Ayacucho y Junín también participaron con montos menores.

Además, entre las principales empresas exportadoras figuran Michell y Cía. S.A., Inca Tops S.A., Nelana S.A.C., Clasificadora de Lanas Macedo S.A.C., Incalpaca Textiles Peruanos de Export S.A., Cooperativa de Productores de Camélidos Andinos Ltda., Pitata S.A.C. y MFH Knits S.A.C.