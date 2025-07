La expectativa de los gremios exportadores es que se respete el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y que el arancel para Perú se mantenga en 0%, pero por ahora las empresas vienen aceptando compartir el arancel con sus compradores para continuar avanzando con las negociaciones de sus envíos al mercado norteamericano.

El presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), César Tello, precisó que los compradores americanos han solicitado a los productores peruanos que absorban al menos parte del arancel impuesto por Estados Unidos, cuando regularmente debería ser el importador el que debe asumir el costo.

“Cada sector tiene un problema diferente. En aquellos sectores como la agroindustria, donde los precios internacionales están bien altos, los compradores americanos les han pedido que absorban parte del 10% de los aranceles, es decir, paga 5% el productor y 5% el importador. Este pedido de compartir el arancel también se da en sectores como confecciones”, comentó a Gestión.

Incluso en algunos casos, indicó, hay productores peruanos que están asumiendo hasta el 100% de los de los nuevos aranceles para vender sus productos, pero también hay casos en los que no se ven afectados por el margen de utilidad.

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), coincidió en que la situación está afectando a gran parte de los agroexportadores. Aunque los aranceles aún están en pausa, esta práctica de compartir o asumir el costo del arancel ha estado vigente en las negociaciones desde el inicio.

“(Está afectando) desde la primera semana en que se dio la imposición del arancel recíproco. La mayoría está siendo afectado porque de todo lo que se exporta en el sector agrario, el 35% aproximadamente va a al mercado estadounidense”, precisó.

Para los exportadores agrarios, asumir el arancel representa un sobrecosto muy fuerte y se suma a una serie de factores internos que ya han golpeado a sus exportaciones en los últimos años, como el cambio de ley agraria del 2020, el alza de los fertilizantes, el Fenómeno del Niño y la conflictividad interna.

Si bien no hay estimaciones de cuánto implicaría este sobrecosto, consideró que este impacto en las finanzas de los agroexportadores se podría sentir en la inversión y la competitividad.

“Tenemos mucha competencia y cada país lo que busca es tener mecanismos internos para ganar competitividad. En Perú el lado de ganar espacio de competitividad no ha ido tan rápido, entonces pierdes competitividad y pierdes inversión”, indicó.

Además, recordó que, pese a que estamos en la franja menor de aranceles, estamos en desventaja frente a México, que tiene una tarifa de 0%.

Mientras tanto, las negociaciones entre el gobierno peruano y Estados Unidos continúan a pocos días de que Donald Trump advirtiera que impondrá entre un 15 y un 50% a los países con los que no logre cerrar acuerdos comerciales antes del 1 de agosto.

“Todavía están en conversaciones, no hay ningún acuerdo aún (al 24 de julio). Han pedido una serie de documentos que entiendo que el Mincetur ha remitido. A partir de ahí van a haber otra ronda de negociaciones, entonces es difícil predecir qué va a pasar”, añadió Tello.

¿Cómo van las exportaciones a Estados Unidos?

A pesar de las tensiones arancelarias, las exportaciones peruanas a Estados Unidos muestran un panorama de crecimiento en lo que va del 2025. Con los aranceles aún en pausa, los envíos avanzaron un 19% entre enero y mayo sumando US$ 3,584.66 millones, según datos del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade.

Las exportaciones tradicionales, incluyendo la minería, alcanzaron los US$ 1,063.76 millones en el acumulado, con un repunte del 19% en mayo. En tanto, las exportaciones no tradicionales ascendieron a US$ 2,520.92 millones en los primeros cinco meses del año.

Sin embargo, algunos sectores como maderas y “varios” -donde se encuentra el rubro de joyería- vienen cayendo en los últimos dos meses evaluados.

Los envíos de madera han caído en 17% en abril y 53% en mayo, mientras que “varios” retrocedió en 77% en abril y luego 14% en mayo. Esto podría ser una señal temprana del impacto arancelario.

Para los próximos meses se esperaría un impacto en las exportaciones de confecciones, que viene siendo uno de los sectores sensibles en las negociaciones.

“Uno de los sectores que estaría bien afectado es el de confecciones. Hay una previsión de comprar menos de lo que nos compraron el año pasado en lo que resta del año”, indicó Tello de Adex.

Pese a esto, el presidente de Adex consideró que se mantiene la expectativa de acercarse a los US$ 80,000 millones en exportaciones al cierre del año pues los envíos continúan respaldados por productos como la uva, la palta y la pota.

“Con el crecimiento acumulado que tenemos en 5 meses de 22.3, pensar que en lo que queda del año podamos salir en negativo es casi imposible. Vamos a cerrar en positivo de todos modos, no puede haber nada que haga se retraiga tanto y se ponga en negativo todo el año de exportaciones”, indicó.

El representante del gremio agregó que incluso si Perú termina con una tasa arancelaria del 10%, varios de los países con los que competimos en exportación tienen tasas de 19% o más, por lo que podría abrirse una ventana de oportunidad para impulsar algunos productos.

¿Cómo van las exportaciones a Estados Unidos? (Fuente: ADEX)