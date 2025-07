Las exportaciones peruanas mantienen su dinamismo y se encaminan a alcanzar un nuevo récord histórico este año. Entre enero y mayo, los envíos al exterior sumaron US$ 33,410 millones, lo que representa un crecimiento de 22,3% en comparación con el mismo periodo de 2024, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El incremento fue impulsado tanto por un mayor volumen exportado (+10,8%) como por la mejora de los precios internacionales (+10,4%).

“Solo en mayo, nuestras exportaciones crecieron un 13% y ya acumulamos 13 meses consecutivos de expansión. Estamos convencidos de que, con el trabajo articulado entre el sector público y privado, y brindando capacitación y asistencia técnica a nuestras empresas, alcanzaremos un nuevo récord de más de US$ 77 mil millones al cierre de 2025”, señaló la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén.

Durante los primeros cinco meses del año, 7,085 empresas peruanas participaron en actividades exportadoras. De ellas, el 65% fueron micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que concentraron el 5% del valor exportado. Los productos peruanos llegaron a 160 mercados en todo el mundo, siendo China el principal destino (35%), seguido por Estados Unidos (13%), la Unión Europea (11%), India (6%) y Canadá (5%).

Pesca, agro y minería lideran crecimiento

El sector pesquero fue el más dinámico del periodo, con exportaciones por US$ 2,036 millones (+58,4%). Resaltaron los envíos de pota (+232%), derivados de anchoveta (+51,6%), ovas de pez volador (+30%), langostino (+14%) y conservas de pescado (+12,1%).

El sector agroexportador también mostró un notable desempeño, con envíos por US$ 4,578 millones, lo que representa un crecimiento de 24,1%. Se destacaron el cacao en grano y manteca (+77%), el aceite de palma (+33%), frutas como uvas, paltas y mangos (+26%), así como hortalizas, especialmente espárragos (+12%).

En minería, las exportaciones sumaron US$ 21,996 millones (+22,4%). Se registraron alzas significativas en concentrados de plata (+81%), oro (+43%), zinc (+22%) y cobre (+18%). En el subsector metalúrgico, también se registraron avances importantes, como los productos de cobre (+43%) y lingotes de zinc (+19,3%).

Otros sectores con resultados positivos fueron textil-confecciones (US$ 716 millones / +12,3%), químico (US$ 810 millones / +12,4%), metal mecánica (US$ 340 millones / +19,3%), siderúrgico (US$ 141 millones / +6,1%) y joyería (US$ 76 millones / +8%).

Regiones del interior destacan por su aporte

El crecimiento exportador fue liderado por las regiones del interior del país, que aumentaron sus envíos en 22,9%, por encima del crecimiento de Lima y Callao (19,2%). Destacaron Huánuco (+286%), Amazonas (+147%), Apurímac (+84%), Ayacucho (+78%), Junín (+77%) y San Martín (+74%), entre otras.

“Este crecimiento no es casualidad. Es el resultado del esfuerzo conjunto de nuestras regiones, nuestros productores y nuestras empresas. El Perú se consolida como una potencia exportadora diversa, resiliente y competitiva”, concluyó la ministra León.