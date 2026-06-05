El efecto comercial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 impulsará la campaña del Día del Padre, así como estrategias promocionales y facilidades de financiamiento que ayudarán a dinamizar el consumo. Así lo señaló el Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Leslie Passlacqua, presidenta del gremio, quien proyectó un crecimiento de entre 3% y 5%, significando ventas de entre S/ 4,142 millones y S/ 4,222 millones, monto superior a los S/ 4,021 millones registrados en junio del año pasado.

Explicó que, si bien las proyecciones son favorables, existe cierta cautela entre los consumidores debido al contexto electoral y la proximidad de la segunda vuelta presidencial, un factor que suele influir temporalmente en las decisiones de gasto.

No obstante, reiteró que el Mundial 2026 contribuirá a compensar este efecto, especialmente en categorías vinculadas al entretenimiento y la tecnología.

“El consumidor peruano está siendo selectivo y cuidadoso con su presupuesto debido al tema electoral, pero flexibiliza esa cautela cuando encuentra un alto valor emocional, como celebrar a papá, o un incentivo de entretenimiento como el Mundial”, indicó.

Respecto a las temperaturas que se registrarían este año, señaló que, si bien difieren con las temporadas de años anteriores, el impacto sería moderado para las ventas retail.

“Con este escenario, las empresas deberán apostar por campañas comerciales más efectivas y propuestas de valor que conecten con las necesidades del consumidor que no necesariamente deban estar relacionadas a esta inusual temporada”, sostuvo.

MENOR GASTO EN EL TICKET

El gremio estimó que el ticket promedio por persona se sitúe entre S/ 150 y S/ 220 por persona, cifra inferior a la registrada el año pasado, cuando superó los S/ 250.

Si bien se expresa un menor gasto de compra para este año, sostuvo que el crecimiento esperado de las ventas responderá a una mayor actividad comercial impulsada por promociones, descuentos y una mayor demanda en categorías específicas y por la misma actividad que el Mundial FIFA trae alrededor del sector.

En esa línea, afirmó que las estrategias omnicanal serán fundamentales para captar la demanda.

“El cliente buscará activamente promociones vinculadas al Mundial y ofertas que le permitan maximizar cada sol invertido”, afirmó.

TECNOLOGÍA Y ENTRETENIMIENTO IMPULSARÁN LAS VENTAS

Entre las categorías con mayor demanda destacan tecnología y electrodomésticos, especialmente televisores, equipos de sonido y proyectores, debido al denominado “efecto fútbol”, que adelantará la renovación de pantallas, especialmente de gama alta y mediana que van entre las 50 a 65 pulgadas.

Asimismo, perfumería y cuidado personal continuarán posicionándose como alternativas de compra de ticket medio, mientras que las experiencias vinculadas a gastronomía y entretenimiento familiar registrarían un importante dinamismo durante la campaña.

El comercio electrónico continuará ganando protagonismo, especialmente en categorías tecnológicas y compras planificadas. Foto: Difusión.

COMERCIO ELECTRÓNICO EN ASCENSO

El comercio electrónico continuará ganando protagonismo, especialmente en categorías tecnológicas y compras planificadas. No obstante, los centros comerciales mantendrán un rol relevante gracias a las compras por impulso, la experiencia presencial y las activaciones temáticas vinculadas al Mundial.

“Diversos operadores comerciales preparan actividades y espacios de entretenimiento orientados al fútbol con el objetivo de incrementar el flujo de visitantes y el consumo en restaurantes y zonas de ocio”, sostuvo.

EXPECTATIVAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE

El Gremio Retail consideró que la campaña del Día del Padre será importante para consolidar el desempeño del retail durante el segundo trimestre del año, en un escenario marcado por la cautela electoral.

Passalacqua explicó que además de impulsar las ventas y fortalecer los flujos de caja de las empresas, junio servirá como un indicador de las expectativas de consumo para el segundo semestre, periodo que también estará influenciado por el resultado electoral y por la mayor liquidez que generarán las gratificaciones de julio.

“Si se capitaliza adecuadamente el impacto del Mundial, las promociones y las estrategias comerciales orientadas al consumidor, el retail podría cerrar el segundo trimestre con mejores perspectivas para la segunda mitad del año”, concluyó Passalacqua.