El embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, señaló que el JNE tiene una tarea de suma importancia: garantizar elecciones transparentes y creíbles. Foto: difusión / Bernie Navarro
El embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, señaló que el JNE tiene una tarea de suma importancia: garantizar elecciones transparentes y creíbles. Foto: difusión / Bernie Navarro
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Redacción Gestión
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, se reunió con autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El encuentro celebrado el último 3 de junio se da , programada para el domingo 7 de junio.

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“Estados Unidos apoya a las instituciones democráticas del Perú. Tienen una tarea de suma importancia (el JNE): garantizar elecciones transparentes y creíbles”, escribió en X el embajador Navarro.

resaltó que “la democracia es fundamental para nuestra región”.

El funcionario designado por Donald Trump entabló mesa de diálogo con Roberto Burneo y otros funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: difusión / Bernie Navarro
El funcionario designado por Donald Trump entabló mesa de diálogo con Roberto Burneo y otros funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: difusión / Bernie Navarro

Bernie Navarro añadió que “Estados Unidos respeta la autodeterminación del pueblo peruano y su sistema de elecciones”.

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“porque compartimos el compromiso con la democracia”.

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