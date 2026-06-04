El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, se reunió con autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El encuentro celebrado el último 3 de junio se da a pocos días de la segunda vuelta electoral, a disputarse entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, programada para el domingo 7 de junio.

“Estados Unidos apoya a las instituciones democráticas del Perú. Tienen una tarea de suma importancia (el JNE): garantizar elecciones transparentes y creíbles”, escribió en X el embajador Navarro.

El funcionario designado por Donald Trump para el Perú resaltó que “la democracia es fundamental para nuestra región”.

El funcionario designado por Donald Trump entabló mesa de diálogo con Roberto Burneo y otros funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: difusión / Bernie Navarro

Bernie Navarro añadió que “Estados Unidos respeta la autodeterminación del pueblo peruano y su sistema de elecciones”.

LEA TAMBIÉN: Parlamentarios de América Latina y Europa piden esclarecer presuntas irregularidades en elecciones

El embajador reiteró que su participación se dio como observador internacional “porque compartimos el compromiso con la democracia”.