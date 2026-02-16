Hace unos días, Estados Unidos lanzó una advertencia pública señalando que el Perú podría estar perdiendo capacidad de supervisar el puerto de Chancay, administrado por la estatal china Cosco, y que esto implicaría un riesgo para la soberanía. Este lunes el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, a través de X, señaló que con los chinos saqueando su mar, los peruanos tendrán que ponerse creativos y hacer ceviche de hamburguesa.

El funcionario, elegido por el gobierno de Donald Trump, citó una columna de Luis Carranza en el diario Perú 21, en la que el economista argumentaba cómo Perú puede convertirse en un hub logístico “sin preocuparse por comer wantán o hamburguesa”, en referencia a la tensión entre China y Estados Unidos por la presencia de sus capitales en nuestro país.

Además, aseguró que si bien Estados Unidos hace negocios con China, “lo que no hacemos es cederle nuestros activos críticos”. Estas palabras llegan en un contexto donde Washington ve con recelo la presencia de Pekín en proyectos como el Megapuerto de Chancay, y su potencial como hub logístico que conecte con el mercado asiático.

De acuerdo con la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las embarcaciones asiáticas extraen más de 500,000 toneladas métricas de pota al año, “sin pagar impuestos, sin generar empleo ni dejar divisas para el país”.