Bernie Navarro, embajador de los Estados Unidos en Perú, apuntó a la presencia masiva de barcos chinos y marcó distancia entre comercio y control de activos estratégicos. Foto: Julio Reaño/@photo.gec.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Hace unos días, Estados Unidos lanzó una advertencia pública señalando que el Perú podría estar perdiendo capacidad de supervisar el puerto de Chancay, administrado por la estatal china Cosco, y que esto implicaría un riesgo para la soberanía. Este lunes el , a través de X, señaló que con los chinos saqueando su mar, los peruanos tendrán que ponerse creativos y hacer ceviche de hamburguesa.

El funcionario, elegido por el gobierno de Donald Trump, citó una columna de Luis Carranza en el diario Perú 21, en la que el economista argumentaba cómo Perú puede convertirse en un hub logístico “sin preocuparse por comer wantán o hamburguesa”,

Además, aseguró que Estas palabras llegan en un contexto donde Washington ve con recelo la presencia de Pekín en proyectos como

“¿Ceviche de hamburguesa? Con los chinos saqueando su mar, los peruanos van a tener que ponerse creativos y hacer veciche de hamburguesa. Su análisis se queda corto: EE.UU. hace negocios con China. Lo que no hacemos es cederle nuestros activos críticos", publicó el embajador Bernie Navarro.

“Estas flotas extraen más de 500 mil toneladas métricas de pota al año, las procesan y transbordan en altamar sin pagar impuestos, sin generar empleo ni dejar divisas para el país", han advertido desde la CCL.

De acuerdo con la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las embarcaciones asiáticas extraen más de 500,000 toneladas métricas de pota al año, “sin pagar impuestos, sin generar empleo ni dejar divisas para el país”.

