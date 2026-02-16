El resultado marcó un avance respecto al 2024, cuando había anotado un crecimiento de solo 0.8%, sumando solo a poco más de 143 mil personas.

Paola Herrera, analista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), destacó el avance del empleo en actividades primarias, concentrándose en el agro.

“Superadas [no óptimas] condiciones climáticas y ahora tener normales, se tuvo un mejor desempeño, por ejemplo en las agroexportaciones. Otro impulso importante vino por lo vinculado al consumo, en los sectores de comercio y servicios, reflejando un mayor dinamismo”, observó.

A su turno, Carlos León, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), comentó que es saludable que se crezca, aunque la velocidad es lenta . Esto, considerando que la economía tuvo un crecimiento de más de 3%.

Ingresos laborales en Perú

Uno de los datos destacados del mercado laboral nacional en 2025 fue el avance en los ingresos promedio mensual provenientes del trabajo . Así, el informe mostró que ascendió a los S/ 1,887.2, un incremento de 6.9% en términos nominales, equivalentes a más de S/ 121.

En términos reales (descontando el efecto de la inflación), el crecimiento del salario en el Perú fue de 5.3%, marcando su ritmo de mayor crecimiento desde el 2009, en 16 años , apuntó Paola Herrera, analista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Además, después de seis años, se pudo superar el nivel prepandemia, aunque apenas 1.1% más que en 2019.

Lo que explicó este resultado es un mejor desempeño del empleo adecuado. Si bien el aumento del empleo fue de 1.5% el año pasado, el avance del empleo adecuado más que cuadruplicó ese ritmo (6.9%), equivalente a 634.3 mil personas más y totalizando a 9.81 millones.

Por grupos de edades, la mayor variación en remuneraciones, en términos nominales, estuvo en el de 45 años a más, con un 7.4% (S/ 130 más hasta los S/ 1,893.7).

Por ciudades, Lima Metropolitana y la provincia del Callao presentaron el mayor ingreso promedio , con S/ 2,486; seguidos de Moquegua (S/ 2,426.4), Chachapoyas (S/ 2,392.5), Arequipa (2,324.6) y Puerto Maldonado (S/ 2,249.9). En contraparte están Pucallpa (S/ 1,790), Chiclayo (S/ 1,671.5) y Juliaca (S/ 1,323.8).

Cuatro años en rojo: empleo juvenil

Sin embargo, este panorama no resulta del todo positivo, pues las mejoras no son homogéneas entre todos los grupos de trabajadores.

“Todavía se mantiene una concentración del empleo y de calidad para sectores con mayores niveles de formalidad, con más experiencia, dejando rezagados a los empleos juveniles”, anotó Herrera.

De hecho, en el cuarto trimestre del 2025, la población ocupada de los grupos de 25 a 44 y de 45 a más presentaron aumentos de 0.7% y 4.9%, respectivamente. Sin embargo, entre los más jóvenes la caída fue más de 2.5%.

Con este retroceso, Herrera apuntó que el empleo juvenil también concretó su cuarto año consecutivo de contracción. Precisamente, desde el 2022, este grupo tuvo un retroceso de casi 15% en su población ocupada, equivalente a casi 400 mil personas menos. En contraparte, el grupo de mayor edad sumó un 14%, significando casi 830 mil trabajadores más.

“La recuperación luego de la pandemia sigue sin llegar a los más jóvenes”, anotó Herrera. “¿A dónde se está yendo el empleo juvenil? Aquí aparecen las actividades informales y que están en el limbo de la ilegalidad”, complementó León.

El analista de REDES observó que el crecimiento del empleo en el grupo de mayor edad tiene un correlato con el avance del empleo formal y del dinamismo en las empresas grandes. Sin embargo, descartó que pueda hablarse también de un incremento de productividad. “Se trata más de una recuperación de la masa formal”, anotó.

Herrera presentó una severa preocupación porque en los planes de gobierno -y promesas en lo que va en la campaña- no se abordan medidas para revertir esta lamentable situación.

Ya con una mirada más de largo plazo, León indicó que el costo para el país de esta brecha de empleabilidad es que está envejeciendo el mercado laboral, perdiéndose el bono demográfico. Esto sí terminará incidiendo en los niveles de productividad del país.

¿Impacto del período electoral?

Aunque aún no se observa mayor impacto negativo del período electoral en la economía nacional, Herrera indicó que su traslado a un factor como el empleo es más rezagado.

Recordó que, en los últimos trimestres del 2025, la inversión privada le dio un impulso importante a la actividad nacional, el cual se mantendría en este primer trimestre e, incluso, tendría vigencia en toda la primera mitad del año.