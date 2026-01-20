En los procesos de búsqueda de talento ejecutivo, la tecnología se ha convertido en una aliada para optimizar tiempos y ordenar grandes volúmenes de información.

Hoy en día, se incorporan herramientas de inteligencia artificial como apoyo en las primeras etapas de revisión de CV, siempre bajo la supervisión y el análisis final de profesionales especializados.

Dicho esto, preparar un CV que pueda ser correctamente interpretado por sistemas automatizados —sin perder profundidad estratégica— es clave para avanzar en procesos de selección, principalmente en los de alto nivel por la cantidad de información que deben consolidar y alinear a las necesidades del mercado.

En ese marco, especialistas de la consultora Asertiva comparten algunas recomendaciones prácticas para lograrlo:

1) Prioriza la claridad y estructura sobre el diseño

Utiliza formatos simples, con secciones claramente identificadas (perfil profesional, experiencia, formación). Los diseños muy visuales, columnas múltiples o elementos gráficos pueden dificultar la lectura automática del CV y afectar su correcta clasificación inicial.

2) Usa títulos y cargos precisos

La Inteligencia Artificial (IA) identifica patrones a partir de cargos, seniority y funciones clave. Es importante que tus títulos reflejen con claridad el rol que desempeñaste y el nivel de responsabilidad, evitando denominaciones ambiguas o excesivamente creativas.

3) Incorpora palabras clave del rol objetivo

Adapta el lenguaje de tu CV al tipo de posición gerencial a la que postulas es fundamental. Incluye términos propios del sector, del negocio y de la función ejecutiva porque facilitará que tu perfil sea correctamente vinculado con la búsqueda, sin necesidad de forzar el contenido.

4) Enfócate en logros y resultados, no solo en funciones

Más que listar tareas, debes destacar el impacto: crecimiento de ingresos, liderazgo de equipos, optimización de procesos, expansión de mercado o gestión de indicadores estratégicos. Este enfoque aporta valor tanto a la lectura automática como al análisis humano posterior.

5) Mantén la coherencia narrativa en la trayectoria

Tu CV ejecutivo debe contar con un resumen que explique tu historia profesional clara y comunique de manera sencilla los intereses laborales. Cambios de rol, industria o función deben estar bien contextualizados para que la IA —y luego el consultor— pueda entender la lógica de la evolución profesional.

6) Actualiza y adapta tu CV según cada proceso

No existe un CV único para todas las posiciones. Ajustar el contenido según el tipo de búsqueda gerencial aumenta la relevancia del perfil y mejora su lectura en las etapas iniciales del proceso.

“Entendemos la inteligencia artificial como una herramienta que ordena y potencia el trabajo del consultor, pero nunca sustituye la evaluación humana. Un CV bien preparado permite que la tecnología haga su parte y que luego el talento sea analizado en profundidad por especialistas en selección gerencial”, señala Maisa Mercado, vocera de Asertiva.