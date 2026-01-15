Así se movió el mercado laboral en Lima Metropolitana. | Foto: Andina
Así se movió el mercado laboral en Lima Metropolitana. | Foto: Andina
Redacción Gestión
Durante el 2025, . Esto, como resultado de crecer un 3%, equivalente a que más de 162.1 mil personas encontraron un empleo, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Segmentados por grupos de edades, el de 45 años a más casi triplicó este ritmo de crecimiento, sumando 165.5 mil personas (8%), seguida del grupo de 25 a 44 años, que creció en 63.6 mil personas (2.4%). En contraste, la población ocupada de 14 a 24 años de edad se redujo en 67 mil personas (retroceso de 9.5%).

Visto por tamaños de empresas, en las que reportan entre 11 a 50 trabajadores, la población ocupada aumentó en más de 96 mil nuevos puestos, equivalente a un 16,1% más. Similar tendencia se observó en las empresas de 51 y más trabajadores, sumando 81.6 mil personas (5.4%)

Un escenario contrario se reportó en las empresas de 1 a 10 trabajadores, donde la cantidad de empleos se redujo en más de 16 mil (caída de 0.5%).

Con empleo adecuado

El reporte del INEI también mostró que, durante el 2025, la población con empleo adecuado ascendió a los 3.66 millones, luego de sumar casi 390 mil nuevos trabajos (11.9%).

También resaltó que la población subempleada tuvo una caída de 226 mil (retrocedió en más de 10%). La caída fue mayor en el subempleo por insuficiencia de horas, con casi un 24%.

SOBRE EL AUTOR

Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.

