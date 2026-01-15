Durante el 2025, la población ocupada en Lima Metropolitana (es decir, que cuenta con algún tipo de trabajo) totalizó más de 5.62 millones de personas. Esto, como resultado de crecer un 3%, equivalente a que más de 162.1 mil personas encontraron un empleo, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Segmentados por grupos de edades, el de 45 años a más casi triplicó este ritmo de crecimiento, sumando 165.5 mil personas (8%) , seguida del grupo de 25 a 44 años, que creció en 63.6 mil personas (2.4%). En contraste, la población ocupada de 14 a 24 años de edad se redujo en 67 mil personas (retroceso de 9.5%).

Visto por tamaños de empresas, en las que reportan entre 11 a 50 trabajadores, la población ocupada aumentó en más de 96 mil nuevos puestos, equivalente a un 16,1% más. Similar tendencia se observó en las empresas de 51 y más trabajadores, sumando 81.6 mil personas (5.4%)

Un escenario contrario se reportó en las empresas de 1 a 10 trabajadores, donde la cantidad de empleos se redujo en más de 16 mil (caída de 0.5%).

Con empleo adecuado

El reporte del INEI también mostró que, durante el 2025, la población con empleo adecuado ascendió a los 3.66 millones, luego de sumar casi 390 mil nuevos trabajos (11.9%).

También resaltó que la población subempleada tuvo una caída de 226 mil (retrocedió en más de 10%). La caída fue mayor en el subempleo por insuficiencia de horas, con casi un 24%.