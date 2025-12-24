En los últimos años, el país ha experimentado una serie de cambios en la relación entre trabajadores y centros laborales. Hoy en día, los empleados esperan mucho más de sus empleadores; si bien el salario es un factor determinante, también se les da valor a aspectos como propósito, flexibilidad, crecimiento profesional y clima laboral.

En caso de no responder adecuadamente a estas necesidades, el compromiso de los trabajadores se ve afectado. Esto impacta directamente en la capacidad de las organizaciones para retener el talento adecuado y construir una fuerza laboral preparada para el futuro.

De acuerdo con el reporte Panorama de las Carreras Profesionales 2025, de ManpowerGroup, solo el 37% de los empleados está plenamente comprometido con su trabajo, mientras que hay un 41% que no está comprometido.

Silvana Cárdenas, directora de Right Management Perú, señaló que la desconexión que muchas veces se ve en las organizaciones responde a una brecha importante entre lo que los líderes creen que sienten sus equipos y lo que realmente viven los empleados.

“Muchos jefes piensan que sus colaboradores están comprometidos, pero la realidad es que solo un tercio se siente realmente conectado. Esto pasa porque, aunque los líderes suelen enfocarse en el salario o los beneficios, lo que realmente importa para los empleados es sentirse alineados con la cultura, ver un futuro dentro de la empresa y tener oportunidades de crecer”, refirió.

Asimismo, mencionó que cuando estos aspectos no están claros o no se trabajan, la desconexión aparece y puede llevar a que las personas se sientan poco valoradas o incluso consideren irse.

Impacto en la productividad

Ernesto Rubio, CEO de Ronald Carrer Services, comentó que la desconexión laboral que perciben los trabajadores puede reducir los niveles de productividad de un equipo en un 50%.

“Los empleadores que no empatizan con esta realidad de sus equipos, sin duda alguna palpan resultados magros sin muchas veces saber la razón de fondo del por qué la gente quizás solo se involucra para no perder el empleo, pero no se compromete con los objetivos sistémicos que los accionistas esperan”, explicó.

Por su parte, Silvana Cárdenas, coincidió en que esa sensación de desconexión impacta directamente en la productividad, porque cuando la gente no está motivada, no da lo mejor de sí.

Además, indicó que los empleados que están solo medianamente comprometidos suelen ser los más propensos a abandonar la organización, lo que afecta no solo la retención, sino también la calidad del trabajo y la capacidad de innovar.

“En Perú, la rotación laboral alcanzó el 24.1% en el 2025, lo que indica menor lealtad y contento. Además, el 36.8% de las salidas son voluntarias, lo que evidencia un nivel crítico de insatisfacción”, detalló.

¿Cómo deben actuar las empresas?

Ernesto Rubio señaló que hay diversas prácticas de gestión de personas para poder identificar los factores clave que determinan los ambientes laborales, cualquiera sea el sector industrial en que se encuentren.

“Uno de ellos -y quizás el prioritario- es realizar un Estudio de Clima Laboral, de cara a identificar las motivaciones y deficiencias objetivas de todo el personal, dividiéndolo de manera estratégica por área organizacional. Lo importante es que no quede solo en el diagnóstico, sino que se traduzca en acciones a la medida con el objetivo de cerrar brechas de insatisfacción”, dijo.

Adicional a ello, es importante que los empleadores tomen decisiones en base a la identificación del problema, pudiendo llegar hasta la desvinculación de aquellos colaboradores que influyen de manera negativa en el resto de los equipos.

Por su parte, Silvana Cárdenas, refirió que para mejorar el engagement, es clave que las empresas y los jefes pongan más atención en la cultura organizacional, en el desarrollo profesional y en la comunicación abierta.

“Los empleados necesitan sentir que pueden crecer, que sus ideas son escuchadas y que la empresa se preocupa por ellos como personas, no solo como roles. Programas de coaching, evaluaciones de autoconocimiento y espacios para conversar sobre carrera ayudan mucho, porque generan confianza y sentido de pertenencia”, concluyó.