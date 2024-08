“El libro lo comencé a escribir durante la pandemia, y luego fue tomando la forma que ahora tiene. Fue publicado en marzo de este año en México, donde alcanzó la categoría de best seller en Amazon”, comenta Vivar.

Diversidad cognitiva y futuro laboral

Uno de los temas cruciales en “La Revolución del Capital Humano” es la diversidad cognitiva. Según Vivar, esta se refiere a la capacidad de cada persona para tener ideas diferentes. A mayor diversidad, se pueden generar ambientes mucho más ricos en ideas, proyectos e innovación. Por eso, para el autor, esta diversidad es esencial para fomentar la innovación dentro de las organizaciones.

El autor también aborda el futuro del trabajo en su libro, subrayando que “el futuro es híbrido, de eso no cabe la menor duda”. Durante la pandemia, muchas empresas adoptaron el trabajo remoto, demostrando que la productividad no disminuye cuando se trabaja fuera de la oficina.

“Las personas demostraron que pueden trabajar igual desde su casa, tan igual o hasta más que en la oficina”, explica Vivar, quien considera que las empresas deben adaptarse a este nuevo modelo laboral.

Flexibilidad laboral: un camino inevitable

El autor advierte que las empresas que se resisten a adoptar la flexibilidad laboral enfrentarán grandes desafíos para atraer y retener talento en el futuro. “Las nuevas generaciones ya no aceptan un régimen de trabajo 100% presencial. Hoy en día, no solo buscan un buen sueldo, sino también flexibilidad en su lugar de trabajo”, destaca Vivar.

Además, añade que las compañías tendrán que cambiar, no les quedará otra opción. No hay un camino intermedio, simple y llanamente van a tener que cambiar. Para Vivar, la flexibilidad laboral no solo es una tendencia, sino una necesidad para las organizaciones que desean mantenerse competitivas en un mundo laboral en constante evolución.

Este evento se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). La obra, que se escribió durante la pandemia, ya fue presentada en México y alcanzó rápidamente la categoría de best seller en Amazon.

DATO

Para aquellos interesados en adquirir “La Revolución del Capital Humano”, Vivar indicó que el libro está disponible en la plataforma Amazon en formato digital e impreso. Además, mencionó que dentro de dos o tres semanas estará disponible en algunas librerías de Lima, ampliando su alcance al público peruano.

Temas que te pueden interesar:

Perú lidera la mayor intención de despidos en la región: las razones

Un 47% de trabajadores siente que su sueldo no es acorde con su cargo, revela estudio

¿Eres un jefe “dedo”? ¡Evitemos el “micromanagement”!

SOBRE EL AUTOR Xenia Martinez Periodista curiosa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en coberturas políticas, sociales y de economía para diversas plataformas (web, radio y televisión). Actualmente, en cubro los sectores inmobiliarios, retail, startups, tecnología, gastronomía y managment en la secciones Negocios y Estilos, del diario Gestión.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.