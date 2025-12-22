El mercado laboral formal viene creciendo sostenidamente y de manera generalizada en todos los sectores, aunque destacan los rubros agropecuario, servicios y comercio, resaltó el Banco Central de Reserva, a partir de cifras de la Sunat, en su reciente reporte de inflación.

En el período de enero a octubre de este año, a nivel total, los puestos de trabajos formales en el país registraron un crecimiento de 4.9% respecto a hace un año , casi duplicando el promedio de crecimiento de entre 2016 y 2022 (2.6%).

Sin embargo, a nivel de solo el sector privado, el avance es mayor. En este período de análisis, el aumento fue de 6.4%. El sector agropecuario marcó una expansión de 21.3%.

Esto se traduce en que, en todo el ámbito privado, se crearon casi 270,000 puestos de trabajo, hasta englobar a más de 4.48 millones de personas . Solo entre agropecuario, comercio y servicio, en conjunto, generaron alrededor de 226,000 puestos.

Un indicador que también permite dimensionar el positivo momento del mercado laboral es la masa salarial formal, producto del ingreso promedio con los puestos formales. En octubre, el indicador tuvo un crecimiento de 7%, ligeramente por debajo del 7.9% que se anotó en el tercer trimestre .

En este contexto, Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult (SIM), sumó que los ingresos laborales, en términos generales, vienen marcando un avance de 7%.

Aunque se tendría una desaceleración natural por el efecto de las elecciones generales durante el primer trimestre del año, Jiménez mencionó que el crecimiento rondaría el 3%, ubicándose aún en el terreno de creación de empleos .

“Los indicadores del mercado laboral van a seguir mejorando a tasas altas en medida que tengamos resultados positivo de las elecciones generales”, comentó.