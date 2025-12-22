El empleo en el país continúa brindando resultados positivos. | GEC
El empleo en el país continúa brindando resultados positivos. | GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

El , aunque destacan los rubros agropecuario, servicios y comercio, resaltó el Banco Central de Reserva, a partir de cifras de la Sunat, en su reciente reporte de inflación.

En el período de enero a octubre de este año, a nivel total, los puestos de trabajos formales en el país registraron un crecimiento de 4.9% respecto a hace un año, casi duplicando el promedio de crecimiento de entre 2016 y 2022 (2.6%).

Empleo para trabajadores con título universitario “sin freno”: así le va a los demás

Sin embargo, a nivel de solo el sector privado, el avance es mayor. En este período de análisis, el aumento fue de 6.4%. El sector agropecuario marcó una expansión de 21.3%.

Esto se traduce en que, en todo el ámbito privado, se crearon casi 270,000 puestos de trabajo, hasta englobar a más de 4.48 millones de personas. Solo entre agropecuario, comercio y servicio, en conjunto, generaron alrededor de 226,000 puestos.

Un indicador que también permite dimensionar el positivo momento del mercado laboral es la masa salarial formal, producto del ingreso promedio con los puestos formales. En octubre, el indicador tuvo un crecimiento de 7%, ligeramente por debajo del 7.9% que se anotó en el tercer trimestre.

En este contexto, Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult (SIM), sumó que los ingresos laborales, en términos generales, vienen marcando un avance de 7%.

Aunque se tendría una desaceleración natural por el efecto de las elecciones generales durante el primer trimestre del año, Jiménez mencionó que el crecimiento rondaría el 3%, ubicándose aún en el terreno de creación de empleos.

“Los indicadores del mercado laboral van a seguir mejorando a tasas altas en medida que tengamos resultados positivo de las elecciones generales”, comentó.

SOBRE EL AUTOR

Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.

TE PUEDE INTERESAR

Empleo para trabajadores con título universitario “sin freno”: así le va a los demás
Empleo en el 2026: cerca del 80% de nuevas vacantes se concentrará en cinco zonas del Perú
¿Perú en riesgo por “nueva ola” de inmigrantes desde Chile? así afectaría el empleo en Tacna

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.