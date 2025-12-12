La Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) 2026 —el principal instrumento del país para anticipar la necesidad de talento en el sector privado formal— proyecta la creación de 425,625 contrataciones durante el próximo año.

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Óscar Fernández, consideró que la proyección “es un mensaje de confianza y reactivación”.

La EDO fue aplicada a 9,787 empresas, con una tasa de respuesta de 74.9%, y se consolida como un barómetro técnico para evaluar cómo evolucionará el mercado laboral.

Este año incorpora, por primera vez, indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental, con lo cual el Perú se alinea a metodologías internacionales vinculadas a la economía sostenible.

Regiones y sectores donde se concentrará la demanda

Los resultados muestran que casi el 80% de las nuevas oportunidades laborales se ubicará en cinco zonas: en Lima Metropolitana, Ica, Lambayeque, Piura y La Libertad.

Se observa una doble dinámica: por un lado, un 21% de la demanda se orientará a puestos permanentes con alta rotación en actividades de protección, servicios y atención al cliente; y, por otro, un 79% corresponderá a empleos estacionales, impulsados principalmente por el sector agroexportador.

Durante la presentación, el ministro Fernández destacó que la EDO “confirma una proyección histórica”, con la proyección de 425,000 nuevas oportunidades y una marcada demanda por empleos vinculados a sostenibilidad.

La transición hacia empleos verdes y talento con idiomas

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la proyección de 72,000 empleos verdes, lo que refleja la incorporación de prácticas ambientales y modelos productivos sostenibles en diversas actividades económicas.

Esta tendencia se asocia con sectores como energía, agricultura moderna, reciclaje, gestión de residuos y servicios ambientales.

El MTPE también identificó una demanda creciente por talento con dominio de idiomas. El estudio anticipa 35,000 puestos que requerirán inglés, más de 2,000 con demanda de quechua y cerca de 1,700 que solicitarán chino mandarín, un indicador de la diversificación comercial y la búsqueda de habilidades interculturales en el mercado laboral.

Brecha de habilidades técnicas y digitales

La encuesta revela que las empresas enfrentan dificultades persistentes para cubrir vacantes: siete de cada 10 organizaciones reportan problemas para encontrar candidatos con las competencias necesarias. La falta de habilidades técnicas y blandas continúa siendo una de las principales barreras.

En paralelo, las compañías alertan sobre una brecha creciente de perfiles tecnológicos.

La necesidad de especialistas en análisis de datos, robótica, automatización e inteligencia artificial se ha intensificado, abriendo oportunidades para jóvenes que opten por carreras técnicas y tecnológicas con rápida inserción laboral.

Inclusión laboral y proyección para personas con discapacidad

La EDO también incluye estimaciones específicas para la población con discapacidad. Según el MTPE, las empresas formales prevén generar 12,237 oportunidades laborales destinadas exclusivamente a este grupo.

Para el ministro Fernández, este resultado “refuerza el compromiso de asegurar que cada peruano, sin excepción, tenga una oportunidad real”, y demuestra que el sector privado está dispuesto a ampliar sus políticas de inclusión.