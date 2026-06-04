Pronósticos de volumen a exportar de aguacate peruano este año son cada vez menos positivos
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Elías García Olano
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Han pasado seis años desde que el Perú escaló como el segundo exportador mundial de paltas -después de México-, y si bien en ese periodo se ha consolidado en dicha posición, en el 2026 las expectativas de crecimiento de su embarque al exterior se contraen cada vez más.

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