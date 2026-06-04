El último año, los envíos al mundo de palta hass (variedad que representa el 96% del total de embarques del aguacate peruano) alcanzaron las 723,000 toneladas métricas, volumen 38% mayor que el 2024 y una cifra récord.

Este año, según datos de la Asociación de Productores y Exportadores de Palta Hass del Perú -ProHass-, desde enero hasta la primera quincena de mayo, se han despachado al mundo 252,050 toneladas, un incremento del 7.91% respecto a igual periodo del 2025.

Se frenan expectativas

Pese a ese crecimiento, las expectativas hasta el final de la campaña, que culmina en la segunda mitad del año, no son muy auspiciosas.

Meses atrás, ProHass había proyectado que los embarques al exterior del aguacate peruano podrían crecer en todo el 2026 un 7%, pero a inicios de mayo, ajustó su perspectiva a la baja, estimando entonces un aumento del 6% respecto al 2025, de forma que alcanzaría las 765,000 toneladas.

Precios de la palta en destinos en el exterior podrían volver a sufrir contracciones en el presente año

No obstante, esta semana el presidente de ProHass, José Antonio Castro, refirió a Portal Frutícola que el crecimiento esperado para este año sería aún menor, del orden del 3% respecto al año pasado (unas 746,650 toneladas), aunque también advirtió que sería probable que no se alcanzara un crecimiento debido a factores climáticos.

Actualmente, refirió, las temperaturas mínimas en la costa peruana están en un orden de entre 3°C y 5°C grados por encima de los registros históricos de los últimos 45 años, lo que hace que los huertos se comporten de diferente forma.

Se podría adelantar cosechas

Indicó que, en algunas zonas del norte del país se está observando una mayor presencia de fruta de menor tamaño, debido a que las condiciones climáticas han limitado el crecimiento normal de los calibres.

Las señales de una maduración acelerada -aseveró- también están llevando a los productores a adelantar sus cosechas, por lo que la temporada podría concluir entre tres y cuatro semanas antes de lo habitual.

Producción de palta se vería impactada con efectos del FEN. Foto: gob.pe

De esa forma que, si lo normal es que Perú mantenga volúmenes relevantes hasta mediados de septiembre, este año se podría finalizar la campaña a mediados de agosto.

Impacto en precios

Frente a este escenario, Castro refirió que una de las principales preocupaciones de ProHass es evitar que los exportadores reaccionen de manera desordenada, y que para evitar ello, están promoviendo una gestión más equilibrada de los embarques para impedir que grandes volúmenes ingresen simultáneamente a los mercados internacionales, de forma que no se afecte el precio en esos destinos.

“Lo que tratamos de transmitir es que no debemos entrar en pánico. Si todos aceleran las cosechas al mismo tiempo y llenan los mercados de fruta, terminaremos provocando una caída de precios que perjudicará a toda la industria”, apuntó.

Actualmente, el precio de la palta en Países Bajos, España y Estados Unidos, los tres principales destinos del producto peruano, van entre US$2.01 a US$2.15 por kilogramo, por debajo del promedio mundial que llega a US$2.65 el kilo.

Calidad de la palta se podría ver afectada en esta temporada de cosecha, según el Senamhi y experto Ulises Osorio Foto: Istock.

Sin embargo, en el primer semestre del 2025, tras un crecimiento del 35% en el volumen exportado del aguacate peruano, que provocó una saturación en Europa, sus precios cayeron en 33% en agosto de ese año, llegando a US$1.71 por kilo.

Pronósticos de riesgo agroclimático

Ahora, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) elaboró nuevos pronósticos de riesgo agroclimático para los cultivos de palto, para el periodo de junio a agosto, que dan cuenta de niveles de riesgo medios y altos en algunas principales zonas productoras.

Así, en la costa central y sur la entidad prevé que, debido a un ambiente persistentemente húmedo, habitual para la estación, se generarían las condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades que atacan a los paltos.

En la sierra central, en zonas de Ayacucho refiere que el cultivo estaría expuesto a condiciones secas y temperaturas más cálidas, según el pronóstico climático para el periodo, junio – agosto de 2025, incrementando el riesgo agroclimático a niveles medio y alto.

Se afectaría calidad de cultivos

Este escenario agroclimático podría provocar, periodos de estrés térmico en el cultivo, afectando negativamente procesos fisiológicos (acumulación de unidades de frío) y fenológicos de inducción floral, floración, cuajado y amarre de frutos (desarrollo inicial de frutos).

En otras áreas dedicadas a la producción del palto de la sierra central - oriental, como el departamento de Huánuco, estarían enfrentando a condiciones de precipitaciones entre normales y superiores durante los meses de junio y julio, pero serían inferiores en agosto.

Adicionalmente, las condiciones térmicas variarían desde normales a cálidos en todo este trimestre. En esta zona, el cultivo en las variedades de “Has” y “Fuerte” se encuentra en fructificación y maduración, pudiendo ser afectado por periodos de estrés hídrico, reduciendo la calidad de las cosechas.

En tanto, Ulises Osorio, experto en agroclimatología, refirió a Gestión que el Fenómeno del Niño -que está presente hoy en el Perú- podría afectar fundamentalmente la floración del palto y el crecimiento del fruto, lo que va a perjudicar su rendimiento.

Coincidió en que el efecto térmico sobre lo normal que provoca El Niño, puede retrasar la cosecha unos 15 días, por lo cual los productores deben anticiparse y realizar labores de bioestimulación y nutrición del palto, y esperar a que madure un poco más, a fin que puedan aumentar su contenido de sólidos.