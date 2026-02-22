Flavia Zuleta, gerente de Soluciones para la Agricultura de BASF Peruana, señaló que la compañía cerró el 2025 con un crecimiento de más de un dígito, por encima del resultado del año previo, tras la consolidación de su nuevo modelo de distribución iniciado desde el 2024. La estrategia implicó reducir el número de socios distribuidores con el objetivo de agilizar la operación y mejorar la capacidad de respuesta en el mercado.

“Transferimos la operación logística y comercial a Duwest Drokasa Perú y a Cytoperu, lo que nos permitió enfocarnos en la generación de demanda y avanzar hacia un modelo de empresa agrícola centrada en el cliente. El objetivo es ampliar el acceso al mercado a través de nuestros distribuidores”, señaló a Gestión.

En el nuevo esquema, Duwest Drokasa Perú, distribuidor de insumos para cultivos, atiende el segmento de consumo masivo, que incluye papa, arroz, maíz, entre otros. Cytoperu, en tanto, concentra la distribución de productos orientados a la agroindustria, como uva, arándanos y otros frutales.

Flavia Zuleta, gerente de Soluciones para la Agricultura de BASF Peruana.

BASF refuerza su apuesta por Perú con foco en agroexportación e IA agrícola

Este ajuste se da en un contexto en el que BASF se mantiene entre las cuatro principales proveedoras de productos para cultivos en el mercado peruano. Para la compañía, el país ocupa un lugar relevante dentro de su operación regional. “Perú es un mercado clave para la agroexportación, especialmente en arándanos y uvas. Se espera que el área de arándanos siga creciendo y que podamos acompañar a los agricultores con soluciones que sostengan su productividad y rentabilidad”, resaltó la ejecutiva.

Su portafolio global tiene como eje los fungicidas, pero se complementa con herbicidas, insecticidas, además de coadyuvantes y reguladores de crecimiento. “Estamos presentes en todas las líneas de protección de cultivos y también en semillas, un segmento que buscamos impulsar en el Perú”, indicó.

A nivel corporativo, la ejecutiva destacó que BASF destina entre el 9% y 10% de sus ingresos globales a investigación y desarrollo (I+D). En esa línea, la compañía planea contar con soluciones que incorporen Inteligencia Artificial (IA) en casos de uso como aplicaciones dirigidas, áreas georreferenciadas y drones.

“La IA amplía el alcance de las soluciones que podemos ofrecer al agro peruano y global. Empezaremos a innovar en otros proyectos que nos permitan ser parte de soluciones integradas, más allá de la venta de productos. Sin embargo, cada nuevo lanzamiento toma tiempo, pues el desarrollo puede tardar de uno a dos años”, afirmó.

BASF apuesta por biotecnología en Perú tras compra de estadounidense AgBiTech

El enfoque en innovación también se conecta con la estrategia de crecimiento del grupo al 2035. A inicios de este año, BASF anunció un acuerdo para adquirir la empresa estadounidense AgBiTech, especializada en control biológico basado en virus naturales para la protección de cultivos frente a patógenos.

“El proceso aún está en etapa de aprobación y, una vez concretado, el objetivo será lanzar nuevas biosoluciones que complementen el portafolio químico y amplíen la oferta en biotecnología para la protección de cultivos, sea de consumo nacional o de exportación”, explicó la ejecutiva.

De concretarse la operación, los agricultores podrían integrar soluciones químicas y biológicas dentro de un mismo manejo productivo, bajo un enfoque combinado. Se espera que el cierre de la compra se concrete este año; no obstante, la ejecutiva precisó que AgBiTech ya cuenta con productos registrados en el Perú, y solo sería cuestión de transferencia de registros para hacer la comercialización.

Respecto al ingreso de nuevas soluciones al mercado local, Zuleta explicó que la decisión dependerá de la evolución de ciertos cultivos emergentes.

“A medida que determinados cultivos ganen mayor importancia y contemos con soluciones para ellos, las incorporaremos al mercado local. Por ejemplo, en Ecuador tenemos productos para banano y en Chile para cereza, que aún no son cultivos foco en el Perú, pero se irán introduciendo conforme esos cultivos adquieran mayor relevancia en el país”, comentó.

De cara a 2026, la expectativa de BASF en Perú es superar los resultados de 2025 y ampliar su participación de mercado, tanto en cobertura territorial como en acceso, a través de sus aliados comerciales. “Nuestro foco está en la agroindustria y en el mercado de subdistribución para cultivos nacionales (...) Buscamos mantener el liderazgo en protección de cultivos y escalar nuevos modelos de negocio en sostenibilidad”, afirmó.

Más datos sobre BASF

Operación . En Perú, la multinacional química de origen alemán inició operaciones en 1957. En términos globales, BASF es una de las mayores empresas químicas del mundo, con un portafolio amplio que abarca desde productos químicos básicos hasta soluciones avanzadas para múltiples industrias.

La compañía se dedica a producir y comercializar productos químicos para diversos sectores industriales en el Perú. Su actividad incluye insumos para las industrias de textil, plásticos, pinturas, papel, cuero y detergentes, así como agentes químicos para la minería, productos para la agricultura y la nutrición animal y humana, y otros insumos industriales generales. Soluciones agrícolas. BASF en el país provee soluciones químicas enfocadas en la agricultura sostenible, como protección de cultivos y tecnologías agrícolas, a través de su unidad de negocios especializada.

BASF en el país provee soluciones químicas enfocadas en la agricultura sostenible, como protección de cultivos y tecnologías agrícolas, a través de su unidad de negocios especializada. Oficinas. BASF Peruana trasladó su sede de su división de Soluciones para la Agricultura al centro empresarial de San Isidro (Calle Las Begonias 475), migrando al modelo de oficinas Flex by Urbanova.

