Perú sienta las bases para exportar cereza a China. Estas son las novedades. (Foto: Pexels)
Perú empieza a juntar las piezas que conforman el plan de exportación de cereza a China. Previamente, este diario había compartido que nuestro territorio se aproxima a definir la variante ideal; ahora, al panorama favorable se le suma un elemento: el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) ya trabaja en el protocolo fitosanitario.

